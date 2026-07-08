Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán fuertes disminuciones, mientras que el diésel tendrá la mayor caída. El kerosene mantendrá su valor sin variaciones.

Las nuevas estimaciones comenzarán a regir a partir de este jueves y representan un importante alivio para los automovilistas y el transporte.

Según el informe de Enap, las variaciones serán las siguientes:

Desde este jueves 9 de julio, las gasolinas de 93 y 97 octanos disminuirán cerca de $100 por litro, mientras que el diésel registrará una caída superior a los $155 por litro.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) entregó este miércoles su nuevo informe de estimación de precios de los combustibles, confirmando una de las mayores rebajas del último tiempo.

¿Por qué bajaron los combustibles?

Antes de la publicación del informe, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado que se esperaba una disminución cercana a los $100 por litro, explicando que los precios internacionales del petróleo se habían mantenido estables en torno a los US$70 por barril.

Sin embargo, el escenario internacional continúa siendo incierto debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el alto al fuego tras nuevos enfrentamientos en la zona del estrecho de Ormuz.

Esta situación provocó un repunte en las cotizaciones internacionales del petróleo Brent y WTI, lo que podría influir en las próximas actualizaciones de precios si el conflicto escala nuevamente.

Pese a ello, el ministro Quiroz transmitió tranquilidad respecto al comportamiento futuro del mercado.

"Pueden estar tranquilos, ya iremos viendo. A nivel internacional un día hay una noticia, al otro día hay otra, pero estamos confiados que este conflicto va de salida", señaló.

Enap recuerda que no fija los precios finales

La estatal explicó que sus estimaciones consideran los precios internacionales de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de los costos asociados al transporte y la aplicación de mecanismos como el MEPCO y el FEPP.

Asimismo, reiteró que Enap no fija ni regula los precios de venta al público, ya que estos son definidos de manera autónoma por las empresas distribuidoras que comercializan los combustibles en el país.