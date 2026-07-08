La antigua moneda chilena de 10 centavos que puede venderse por hasta $1 millón
- Miércoles 8 de julio de 2026
- 18:51 hrs
No todas las monedas de 10 centavos tienen un alto valor, pero una edición de 1976 fabricada en bronce es considerada una de las más buscadas por coleccionistas.
Aunque durante años tuvo un valor prácticamente insignificante, una antigua moneda chilena de 10 centavos hoy puede convertirse en un verdadero tesoro para los amantes de la numismática. Dependiendo de sus características, algunos ejemplares pueden alcanzar precios que van desde los $500 mil hasta $1 millón.
Sin embargo, no todas las monedas de esta denominación tienen un alto valor. Solo una versión específica es la que despierta el interés de los coleccionistas.
¿Cuál es la moneda que puede valer hasta $1 millón?
Según información difundida por la cuenta especializada Mundo Monedas Chile, la pieza más cotizada corresponde a la moneda de 10 centavos acuñada en bronce durante 1976.
Ese año se fabricaron monedas utilizando dos materiales distintos: aluminio y bronce. Mientras las de aluminio fueron producidas en grandes cantidades, las de bronce son extremadamente escasas, lo que explica su elevado valor en el mercado.
Desde la cuenta especializada explicaron que las monedas de aluminio tienen un valor cercano a los $300, mientras que las de bronce pueden alcanzar cifras cercanas al millón de pesos, dependiendo de su estado de conservación.
¿Cómo identificar la moneda de bronce?
La principal diferencia entre ambas versiones está en el material con el que fueron fabricadas.
La moneda más valiosa presenta las siguientes características:
Tiene un color dorado o cobrizo.
Es considerablemente más pesada y densa.
Fue acuñada en cantidades muy limitadas durante 1976.
En cambio, la versión de aluminio es:
De color plateado.
Muy liviana.
Mucho más común.
Especialistas en numismática señalan que actualmente solo se conocen unos pocos ejemplares de la versión de bronce, razón por la que su precio puede fluctuar entre $500 mil y $1 millón, dependiendo de la conservación de la pieza y del acuerdo entre comprador y vendedor.
No todas las monedas antiguas tienen un alto valor
Los expertos recuerdan que las monedas de 10 centavos acuñadas en aluminio durante 1976, así como las emitidas en 1977, 1978 y 1979, son mucho más frecuentes y su valor para los coleccionistas suele ser bajo.
Por ello, si tienes monedas antiguas guardadas en casa, conviene revisar cuidadosamente el año de emisión, el material y el estado de conservación antes de pensar que podrían tener un alto valor en el mercado numismático.