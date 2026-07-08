No todas las monedas de 10 centavos tienen un alto valor, pero una edición de 1976 fabricada en bronce es considerada una de las más buscadas por coleccionistas.

Aunque durante años tuvo un valor prácticamente insignificante, una antigua moneda chilena de 10 centavos hoy puede convertirse en un verdadero tesoro para los amantes de la numismática. Dependiendo de sus características, algunos ejemplares pueden alcanzar precios que van desde los $500 mil hasta $1 millón.

Sin embargo, no todas las monedas de esta denominación tienen un alto valor. Solo una versión específica es la que despierta el interés de los coleccionistas.

¿Cuál es la moneda que puede valer hasta $1 millón?

Según información difundida por la cuenta especializada Mundo Monedas Chile, la pieza más cotizada corresponde a la moneda de 10 centavos acuñada en bronce durante 1976.

Ese año se fabricaron monedas utilizando dos materiales distintos: aluminio y bronce. Mientras las de aluminio fueron producidas en grandes cantidades, las de bronce son extremadamente escasas, lo que explica su elevado valor en el mercado.

Desde la cuenta especializada explicaron que las monedas de aluminio tienen un valor cercano a los $300, mientras que las de bronce pueden alcanzar cifras cercanas al millón de pesos, dependiendo de su estado de conservación.