Talca dio el vamos a la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026
- Jueves 2 de julio de 2026
- 09:17 hrs
El evento gastronómico de invierno más grande de Chile se celebrará el 1 y 2 de agosto. Contará con 20 chefs y más de 25 mil preparaciones para los asistentes.
Este miércoles, la Municipalidad de Talca oficializó el lanzamiento de la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026
40 toneladas de carne y 20 chefs
La nueva edición contará con más de 25 mil preparaciones a cargo de 20 chefs nacionales e internacionales
El gerente de Comunicaciones Corporativas de Coexca, Edgardo Castro, confirmó el abastecimiento total para los asistentes
Por su parte, la vicerrectora de INACAP sede Talca, Soledad Schott, valoró la alianza institucional para el funcionamiento del evento
El evento de invierno más grande del país
Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas, el alcalde Juan Carlos Díaz destacó el trabajo colaborativo para levantar esta multitudinaria celebración
Concejales de la comuna también proyectaron un impacto positivo de la actividad
Impulso a la economía local y reciclaje
La realización de la Fiesta del Chancho beneficiará directamente a emprendedores, productores y artesanos locales de la Región del Maule
Finalmente, la organización incorporará activamente el programa municipal Talca Recicla