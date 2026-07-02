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Talca dio el vamos a la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026

  • Jueves 2 de julio de 2026
  • 09:17 hrs

El evento gastronómico de invierno más grande de Chile se celebrará el 1 y 2 de agosto. Contará con 20 chefs y más de 25 mil preparaciones para los asistentes.

Este miércoles, la Municipalidad de Talca oficializó el lanzamiento de la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026. El masivo evento gastronómico se desarrollará durante el 1 y 2 de agosto en el corazón de la ciudad. La actividad espera reunir a miles de visitantes en torno a la cultura y las tradiciones maulinas.

40 toneladas de carne y 20 chefs

La nueva edición contará con más de 25 mil preparaciones a cargo de 20 chefs nacionales e internacionales. Además, el circuito incluirá 25 restaurantes, 20 viñas de la Ruta del Vino Valle del Maule, artesanía, cervecerías y la Competencia Nacional de Asadores.

El gerente de Comunicaciones Corporativas de Coexca, Edgardo Castro, confirmó el abastecimiento total para los asistentes. "No va a faltar carne; ya tenemos dispuestas 40 toneladas de carne; toda la logística está preparada", indicó durante el lanzamiento.

Por su parte, la vicerrectora de INACAP sede Talca, Soledad Schott, valoró la alianza institucional para el funcionamiento del evento. La autoridad académica detalló que participarán en la operatividad con 230 estudiantes.

El evento de invierno más grande del país

Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas, el alcalde Juan Carlos Díaz destacó el trabajo colaborativo para levantar esta multitudinaria celebración. "Esta fiesta, no creo, sino que estoy convencido, es la fiesta de invierno más grande del centro sur de Chile", aseguró el jefe comunal.

Concejales de la comuna también proyectaron un impacto positivo de la actividad. Mauricio Ceballos la catalogó como "una de las fiestas más importantes de nuestra zona y la más importante del invierno", mientras que Rodrigo Poblete espera que convoque a visitantes de toda la región y del país.

Impulso a la economía local y reciclaje

La realización de la Fiesta del Chancho beneficiará directamente a emprendedores, productores y artesanos locales de la Región del Maule. La estrategia apunta a seguir consolidando a Talca como un destino turístico y gastronómico durante la temporada invernal.

Finalmente, la organización incorporará activamente el programa municipal Talca Recicla. Esta medida promoverá la gestión sustentable y el manejo adecuado de los residuos generados durante las dos jornadas de fiesta.

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