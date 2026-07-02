Talca dio el vamos a la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026

El evento gastronómico de invierno más grande de Chile se celebrará el 1 y 2 de agosto. Contará con 20 chefs y más de 25 mil preparaciones para los asistentes.

Este miércoles, la Municipalidad de Talca oficializó el lanzamiento de la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026 . El masivo evento gastronómico se desarrollará durante el 1 y 2 de agosto en el corazón de la ciudad . La actividad espera reunir a miles de visitantes en torno a la cultura y las tradiciones maulinas .

40 toneladas de carne y 20 chefs

La nueva edición contará con más de 25 mil preparaciones a cargo de 20 chefs nacionales e internacionales . Además, el circuito incluirá 25 restaurantes, 20 viñas de la Ruta del Vino Valle del Maule, artesanía, cervecerías y la Competencia Nacional de Asadores .

El gerente de Comunicaciones Corporativas de Coexca, Edgardo Castro, confirmó el abastecimiento total para los asistentes . "No va a faltar carne; ya tenemos dispuestas 40 toneladas de carne; toda la logística está preparada", indicó durante el lanzamiento .

Por su parte, la vicerrectora de INACAP sede Talca, Soledad Schott, valoró la alianza institucional para el funcionamiento del evento . La autoridad académica detalló que participarán en la operatividad con 230 estudiantes .

El evento de invierno más grande del país

Durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas, el alcalde Juan Carlos Díaz destacó el trabajo colaborativo para levantar esta multitudinaria celebración . "Esta fiesta, no creo, sino que estoy convencido, es la fiesta de invierno más grande del centro sur de Chile", aseguró el jefe comunal .

Concejales de la comuna también proyectaron un impacto positivo de la actividad . Mauricio Ceballos la catalogó como "una de las fiestas más importantes de nuestra zona y la más importante del invierno", mientras que Rodrigo Poblete espera que convoque a visitantes de toda la región y del país .

Impulso a la economía local y reciclaje

La realización de la Fiesta del Chancho beneficiará directamente a emprendedores, productores y artesanos locales de la Región del Maule . La estrategia apunta a seguir consolidando a Talca como un destino turístico y gastronómico durante la temporada invernal .

Finalmente, la organización incorporará activamente el programa municipal Talca Recicla . Esta medida promoverá la gestión sustentable y el manejo adecuado de los residuos generados durante las dos jornadas de fiesta .