Enjambre sísmico en San Clemente registra más de 250 temblores en 4 horas

Un enjambre sísmico por fracturamiento de rocas encendió las alertas preventivas en la cordillera del Maule. Sernageomin y Senapred mantienen bajo estricto monitoreo el complejo volcánico.

Durante la tarde del martes, más de 250 temblores sacudieron al Complejo Volcánico Laguna del Maule, ubicado en la comuna de San Clemente. El inusual evento ocurrió en un periodo de apenas cuatro horas, lo que obligó a las autoridades a intensificar el monitoreo en la zona cordillerana.

Enjambre sísmico en la cordillera

El fenómeno fue reportado oficialmente por Sernageomin, organismo que detalló que los movimientos telúricos están directamente asociados al fracturamiento de roca al interior de los conductos del sistema volcánico.

El sismo de mayor energía dentro de esta intensa seguidilla de eventos se registró a las 18:59 horas. Según los instrumentos de medición, alcanzó una magnitud local de 3,3 y se localizó a una profundidad de 12,9 kilómetros.

¿Qué pasará con la alerta volcánica?

Pese a la importante cantidad de sismos registrados en Laguna del Maule, Sernageomin confirmó que la alerta técnica se mantiene en nivel Verde. Esto significa que el volcán continúa en su estado base y no presenta un riesgo inminente de erupción.

Por su parte, Senapred anunció que mantendrá las coordinaciones activas con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El objetivo es alertar oportunamente a la población ante cualquier eventual cambio en el comportamiento del macizo.