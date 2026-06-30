Ruta Talca-Chillán al borde de la venta tras millonarias multas impagas al MOP

Pese a que la empresa china CRCC lo niega, el mercado y fuentes ministeriales aseguran que la concesión busca comprador tras acumular millonarias multas.

La gigante asiática China Railway Construction Corporation (CRCC) enfrenta una severa crisis financiera con su concesionaria Survías. En medio de deudas y millonarias multas cursadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la industria advierte que la carretera Talca-Chillán está a la venta.

Millonarias multas en contra de Survías

La compañía china aterrizó en Chile en 2021 tras adjudicarse la administración del tramo Talca-Chillán. Sin embargo, en 2025 comenzaron los conflictos por incumplimientos en plazos, mantenciones y gestiones administrativas.

El MOP cursó multas que acumularon cerca de 100.000 UTM (unos US$ 7,7 millones). A esto se sumó un pago no realizado en octubre de 2025 por US$ 75 millones, correspondiente a infraestructura preexistente.

Ante este escenario, la cartera de Obras Públicas decidió ejecutar boletas de garantía por casi US$ 35 millones. La acción obligó a CRCC a acudir a la Comisión Arbitral para frenar el cobro.

Falta de interesados y deudas

Segun señala el medio El Financiero, fuentes de la antigua administración del MOP señalan que a fines del año pasado la situación se volvió insostenible. El objetivo fue convencer a la empresa para que cediera su operación.

Representantes de China Railway Construction Corporation y del Gobierno sostuvieron reuniones con firmas como ISA Intervial, Grupo Costanera y Toesca. No hubo interesados.

“Las millonarias deudas que enfrenta CRCC hace poco atractiva la concesión”, detalló una fuente vinculada a las negociaciones. Los estados financieros de Survías reportaron una deuda de US$ 773 millones al cierre de 2025.

¿Qué pasará con la concesión?

Con el reciente cambio de administración, las nuevas autoridades fueron advertidas del problema. Las opciones sobre la mesa son terminar el contrato anticipadamente, lo que resultaría perjudicial para el Estado, o forzar una venta.

Fuentes del mercado confirman que la venta se reactivó. Banco Santander tendría actualmente el mandato para ofrecer los activos mediante un "teaser" financiero a posibles compradores.

Para hacer el negocio más atractivo, la industria especula que se podría sumar la ruta Chillán-Collipulli, también en manos de la misma empresa. “Comprar únicamente Talca-Chillán sería como tomar un fierro caliente”, indicó un conocedor del tema.

CRCC niega venta de la ruta

Pese a los movimientos del mercado, la firma asiática negó tajantemente estar buscando una salida de la Ruta 5 Sur.

“No es efectivo que la compañía haya tomado la decisión de poner en venta la sociedad concesionaria Survías ni que el tramo Talca-Chillán esté en proceso de ser cedido a terceros”, declararon.

La concesionaria añadió que esperan resolver sus conflictos de manera constructiva y que mantienen su compromiso de largo plazo, descartando cualquier mandato entregado a bancos.