Festival de Cine Felina abre convocatoria para su edición 2026

Con doce años de trayectoria, Felina invita a realizadores de todo Chile a postular sus obras audiovisuales para una nueva versión que llevará cine chileno a diez comunas del Maule. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio.

Hasta el 31 de julio estará abierta la convocatoria para ser parte del Festival de Cine Felina 2026. La nueva edición se realizará durante octubre y contempla funciones en diez comunas de la Región del Maule, acercando el cine chileno a públicos de distintos territorios.

La convocatoria 2026 considera las categorías: Largometraje Nacional, Cortometraje Nacional, Cine del Maule, Cine Escolar del Maule y Videoclip Nacional, invitando a realizadores y realizadoras de todo Chile a postular sus obras audiovisuales.

La iniciativa es financiada por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2026. “La invitación es a realizadores audiovisuales de la región y el país a que postulen sus obras y sean parte de este festival que, durante más de una década, ha contribuido a descentralizar el acceso al cine y fortalecer la circulación audiovisual en la Región del Maule. Como Ministerio valoramos que iniciativas como Festival Felina generen nuevos espacios de encuentro y amplíen oportunidades para que el talento audiovisual llegue a públicos diversos”, manifestó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pablo Amaro Valenzuela.

“Para nosotros es muy importante sostener una convocatoria amplia, diversa y territorial, que permita que obras realizadas desde distintos lugares del país puedan encontrarse con nuevas audiencias”, recalcó Felipe Saldaño, director de Festival Felina.

Festival Felina es un proyecto organizado por la Agrupación Social y Cultural Radio Mecánica, que cumple doce años de trayectoria en torno al cine chileno, la formación de públicos y la circulación audiovisual en la Región del Maule. A lo largo de su desarrollo, se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario con fuerte vocación territorial y énfasis en el acceso cultural en comunas fuera de los grandes circuitos.

Las bases de la convocatoria, junto con el formulario de postulación, se encuentran disponibles aquí. Para más información, visita el Instagram @festivalfelina.