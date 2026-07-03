INE revela impacto: cesantía en el Maule se dispara al 10%

El INE confirmó una fuerte alza en la desocupación regional durante el trimestre marzo-mayo de 2026. La crisis golpea principalmente a los rubros de agricultura, alojamiento y servicios.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en la Región del Maule alcanzó un 10,0% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026 . Esta alarmante cifra evidencia un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior .

Sectores con mayor pérdida de empleos

El boletín estadístico detalla que la caída general de 1,7% en el total de ocupados se debe a contracciones profundas en rubros productivos clave de la zona .

Las pérdidas de puestos de trabajo más pronunciadas ocurrieron en agricultura y pesca (-14,9%), alojamiento y servicio de comidas (-26,8%) y otras actividades de servicios (-27,3%) .

Al analizar por categoría ocupacional, las principales disminuciones afectaron directamente a los trabajadores por cuenta propia (-9,7%) y a los empleadores (-2,8%) .

Brecha de género y aumento de cesantes

Actualmente, el mercado laboral maulino registra 56.611 personas en calidad de desocupadas, lo que marca un incremento del 38,9% en apenas doce meses .

Esta falta de oportunidades laborales golpea con mayor dureza a las mujeres, quienes presentan una tasa de desocupación del 11,8%, superando ampliamente el 8,6% que registran los hombres .

Sumado a la brecha de género, el tramo juvenil compuesto por personas entre 15 y 34 años sufrió la mayor incidencia negativa en ocupación, cayendo un 5,7% interanual .

Realidad por provincias e informalidad

Al desglosar la estadística por territorios, la provincia de Linares lidera negativamente la cesantía con un 10,8%, seguida por la provincia de Talca con 10,4% y Curicó con un 9,7% .

Respecto a la precariedad laboral, el INE reportó que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 31,6%, anotando una baja de 2,0 puntos porcentuales . Este índice se traduce en 160.930 trabajadores que hoy operan sin protección social en el Maule .