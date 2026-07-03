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INE revela impacto: cesantía en el Maule se dispara al 10%

  • Viernes 3 de julio de 2026
  • 12:44 hrs

El INE confirmó una fuerte alza en la desocupación regional durante el trimestre marzo-mayo de 2026. La crisis golpea principalmente a los rubros de agricultura, alojamiento y servicios.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en la Región del Maule alcanzó un 10,0% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026. Esta alarmante cifra evidencia un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año anterior.

Sectores con mayor pérdida de empleos

El boletín estadístico detalla que la caída general de 1,7% en el total de ocupados se debe a contracciones profundas en rubros productivos clave de la zona.

Las pérdidas de puestos de trabajo más pronunciadas ocurrieron en agricultura y pesca (-14,9%), alojamiento y servicio de comidas (-26,8%) y otras actividades de servicios (-27,3%).

Al analizar por categoría ocupacional, las principales disminuciones afectaron directamente a los trabajadores por cuenta propia (-9,7%) y a los empleadores (-2,8%).

Brecha de género y aumento de cesantes

Actualmente, el mercado laboral maulino registra 56.611 personas en calidad de desocupadas, lo que marca un incremento del 38,9% en apenas doce meses.

Esta falta de oportunidades laborales golpea con mayor dureza a las mujeres, quienes presentan una tasa de desocupación del 11,8%, superando ampliamente el 8,6% que registran los hombres.

Sumado a la brecha de género, el tramo juvenil compuesto por personas entre 15 y 34 años sufrió la mayor incidencia negativa en ocupación, cayendo un 5,7% interanual.

Realidad por provincias e informalidad

Al desglosar la estadística por territorios, la provincia de Linares lidera negativamente la cesantía con un 10,8%, seguida por la provincia de Talca con 10,4% y Curicó con un 9,7%.

Respecto a la precariedad laboral, el INE reportó que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 31,6%, anotando una baja de 2,0 puntos porcentuales. Este índice se traduce en 160.930 trabajadores que hoy operan sin protección social en el Maule.

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