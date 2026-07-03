INE revela impacto: cesantía en el Maule se dispara al 10%
- Viernes 3 de julio de 2026
- 12:44 hrs
El INE confirmó una fuerte alza en la desocupación regional durante el trimestre marzo-mayo de 2026. La crisis golpea principalmente a los rubros de agricultura, alojamiento y servicios.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en la Región del Maule alcanzó un 10,0% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026
Sectores con mayor pérdida de empleos
El boletín estadístico detalla que la caída general de 1,7% en el total de ocupados se debe a contracciones profundas en rubros productivos clave de la zona
Las pérdidas de puestos de trabajo más pronunciadas ocurrieron en agricultura y pesca (-14,9%), alojamiento y servicio de comidas (-26,8%) y otras actividades de servicios (-27,3%)
Al analizar por categoría ocupacional, las principales disminuciones afectaron directamente a los trabajadores por cuenta propia (-9,7%) y a los empleadores (-2,8%)
Brecha de género y aumento de cesantes
Actualmente, el mercado laboral maulino registra 56.611 personas en calidad de desocupadas, lo que marca un incremento del 38,9% en apenas doce meses
Esta falta de oportunidades laborales golpea con mayor dureza a las mujeres, quienes presentan una tasa de desocupación del 11,8%, superando ampliamente el 8,6% que registran los hombres
Sumado a la brecha de género, el tramo juvenil compuesto por personas entre 15 y 34 años sufrió la mayor incidencia negativa en ocupación, cayendo un 5,7% interanual
Realidad por provincias e informalidad
Al desglosar la estadística por territorios, la provincia de Linares lidera negativamente la cesantía con un 10,8%, seguida por la provincia de Talca con 10,4% y Curicó con un 9,7%
Respecto a la precariedad laboral, el INE reportó que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 31,6%, anotando una baja de 2,0 puntos porcentuales