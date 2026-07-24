Suspenden recolección de basura en Talca por paro indefinido de trabajadores de TRESUR

Los funcionarios de la empresa TRESUR acusan incumplimientos laborales y exigen respetar las bases de licitación. La Municipalidad de Talca mediará en el conflicto, mientras vecinos coordinan medidas para evitar focos de contaminación.

El servicio de retiro de residuos domiciliarios en Talca fue suspendido este viernes 24 de julio, debido al anuncio de un paro indefinido por parte de los trabajadores de TRESUR, empresa encargada de la recolección. La movilización busca denunciar presuntos incumplimientos laborales tras la reciente adjudicación de la licitación municipal.

El presidente del sindicato, Laureano Muñoz, explicó a Radio FM Más —medio asociado a Diario Talca— que exigen el cumplimiento íntegro de las bases de licitación. El dirigente detalló que solicitan respetar los contratos vigentes y reintegrar a todo el personal de la empresa anterior.

"Le pedimos paciencia a la comunidad, pero esto lo vamos a solucionar. Queremos que se cumplan las bases de licitación, porque se pone en riesgo al personal", afirmó Muñoz. Además, recalcó que rechazan cualquier amenaza contra los funcionarios y exigió mayor fiscalización de la municipalidad.

Intervención municipal y respuesta de la empresa

Ante la paralización, los dirigentes sindicales acordaron una reunión con la Dirección de Aseo y Ornato para que el municipio actúe como mediador en el conflicto. Asimismo, los trabajadores convocaron una protesta en el frontis de TRESUR, en el barrio norte de la ciudad, para visibilizar sus demandas.

Desde la empresa concesionaria, el director José Vargas precisó que asumieron formalmente el servicio el 1 de julio con 25 camiones recolectores. El ejecutivo confirmó la activación de un plan de contingencia para intentar mantener las operaciones.

"Nos sorprende que llevamos recién la tercera semana de servicio y que los trabajadores nos pidieron demandas, a las cuales accedimos en una mesa de diálogo, con un documento por escrito", sostuvo Vargas. Calificó el paro como una "situación artificial" y advirtió sobre el grave perjuicio sanitario para los habitantes de la comuna.