¿Superó a Talca? San Bernardo presenta 'el verdadero' completo más grande de Chile

"Ahí quedó la fila de Talca": Una panadería de la zona sur de Santiago fabricó un ejemplar de 4 metros que rompe con la tradición de los récords anteriores. Conoce por qué aseguran que este es el auténtico.

La histórica rivalidad por el trono del completo más grande de Chile sumó un nuevo y polémico capítulo. Esta vez, la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, se alzó como la nueva aspirante al título, dejando atrás el recordado intento de Talca con un argumento que sacó chispas en redes sociales.

En el marco de la “Semana del Completo”, la panadería local “La Floresta” se convirtió en el epicentro de la noticia al preparar un sándwich de cuatro metros de largo, el cual fue repartido de forma gratuita a más de 800 vecinos que repletaron el lugar.

El detalle que "sepultó" el récord de Talca

La gran controversia radica en la forma de preparación. Mientras que en versiones anteriores, como la ocurrida en la capital del Maule, el récord consistía en una hilera de cientos de completos individuales puestos uno tras otro, en San Bernardo apostaron por la ingeniería panadera.

El alcalde de la comuna, Christopher White, quien participó activamente en la distribución de los hotdogs, fue tajante al marcar la diferencia:

“Este es el verdadero completo más grande de Chile porque se trata de una sola masa de cuatro metros. Y está espectacular”, destacó el jefe comunal, lanzando un dardo directo a la técnica utilizada en el sur del país.

Un esfuerzo comunitario y técnico

La hazaña no solo fue una cuestión de tamaño, sino de coordinación técnica. Lograr hornear una pieza de pan única de cuatro metros sin que se rompiera fue el principal desafío de los maestros panaderos.

El evento contó con la presencia de Juan Mendiburú, presidente de Indupan, dueño de La Floresta y Ciudadano Benemérito de San Bernardo, quien lideró la iniciativa que buscaba no solo romper un récord, sino también fomentar el comercio local y la identidad comunal.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperar, el hecho generó inmediatas reacciones. Mientras los habitantes de San Bernardo celebraban el "logro técnico" de la pieza única, los defensores de la tradición talquina no tardaron en responder, defendiendo su formato. Lo cierto es que, por ahora, el "completo de una sola pieza" de cuatro metros se queda con la corona de la innovación en este clásico de la gastronomía nacional.