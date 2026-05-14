Licencia de conducir: cuántos puntos se necesitan para aprobar el examen teórico en Chile

La prueba contempla preguntas con doble puntaje y existe la posibilidad de repetir el examen en caso de reprobar.

La licencia de conducir es el documento que autoriza legalmente la conducción de vehículos motorizados de tres o más ruedas en Chile, tanto para transporte particular como de carga.

Para obtenerla, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establece una serie de requisitos, entre ellos aprobar exámenes teóricos, médicos y prácticos.

¿Cuántos puntos se necesitan para aprobar?

El examen teórico busca evaluar conocimientos sobre:

Normas de tránsito

Conducta vial

Seguridad vial

Mecánica básica

La prueba se aprueba con un mínimo de 33 puntos de un total de 38.

El cuestionario contempla 35 preguntas aleatorias, de las cuales tres tienen doble puntaje.

¿Qué temas tienen doble puntuación?

Las preguntas de mayor valor generalmente están relacionadas con materias consideradas clave para la seguridad vial, como:

Consumo de alcohol

Límites de velocidad

Uso de casco protector

Cinturón de seguridad

Sistemas de retención infantil

Además, quienes lo soliciten pueden rendir el examen en idioma inglés.