Licencia de conducir: cuántos puntos se necesitan para aprobar el examen teórico en Chile
- Jueves 14 de mayo de 2026
- 19:55 hrs
La prueba contempla preguntas con doble puntaje y existe la posibilidad de repetir el examen en caso de reprobar.
La licencia de conducir es el documento que autoriza legalmente la conducción de vehículos motorizados de tres o más ruedas en Chile, tanto para transporte particular como de carga.
Para obtenerla, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establece una serie de requisitos, entre ellos aprobar exámenes teóricos, médicos y prácticos.
¿Cuántos puntos se necesitan para aprobar?
El examen teórico busca evaluar conocimientos sobre:
- Normas de tránsito
- Conducta vial
- Seguridad vial
- Mecánica básica
La prueba se aprueba con un mínimo de 33 puntos de un total de 38.
El cuestionario contempla 35 preguntas aleatorias, de las cuales tres tienen doble puntaje.
¿Qué temas tienen doble puntuación?
Las preguntas de mayor valor generalmente están relacionadas con materias consideradas clave para la seguridad vial, como:
- Consumo de alcohol
- Límites de velocidad
- Uso de casco protector
- Cinturón de seguridad
- Sistemas de retención infantil
Además, quienes lo soliciten pueden rendir el examen en idioma inglés.
¿Qué pasa si repruebo el examen teórico?
La normativa contempla dos oportunidades para aprobar cada examen dentro del proceso de obtención de licencia.
En el caso del examen teórico:
Se puede repetir una vez
La repetición debe realizarse dentro de 25 días hábiles desde la primera reprobación
Si el postulante no logra obtener la licencia en ese proceso, deberá iniciar uno nuevo luego de 30 días hábiles.
En caso de volver a ser rechazado en un segundo proceso, tendrá que esperar al menos seis meses para comenzar nuevamente el trámite.
Requisitos para obtener la licencia
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señala que antes de postular se debe:
Verificar el cumplimiento de requisitos
Consultar horarios y modalidad de atención en la municipalidad correspondiente
Presentar exámenes médicos, físicos y prácticos exigidos por ley.