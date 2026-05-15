Refuerzan Clave Única: Así funcionará el nuevo 'pinpass'

El sistema generará códigos temporales mediante una aplicación, similar a las claves dinámicas de los bancos.

En un esfuerzo por blindar la identidad digital de millones de chilenos, la Secretaría de Gobierno Digital confirmó que este mes debutará el "pinpass" para la Clave Única. Esta nueva capa de seguridad busca mitigar los riesgos de accesos no autorizados, especialmente tras las recientes preocupaciones sobre ciberseguridad en plataformas públicas.

El sistema funciona bajo la lógica del Segundo Factor de Autenticación (2FA). Esto significa que, además del RUT y la contraseña habitual, el usuario deberá ingresar un código numérico temporal generado en tiempo real desde una aplicación en su teléfono móvil.

¿Cómo operará el nuevo "pinpass"?

Kareen Schramm, directora (s) de la Secretaría de Gobierno Digital, explicó que la herramienta busca emular los estándares de seguridad que hoy utiliza la banca privada.

“Se trata de una aplicación de seguridad para generar un código temporal o pinpass, similar al que se utiliza en servicios como los bancos”, detalló la autoridad.

Es importante destacar que el uso de esta herramienta será completamente voluntario. Los usuarios podrán elegir si desean mantener el sistema tradicional o activar esta protección extra, la cual será requerida para ingresar a cualquiera de los 1.700 sitios web y servicios públicos asociados.

Paso a paso: Cómo activar la seguridad reforzada

Para quienes decidan elevar sus estándares de protección, el proceso de configuración se realiza de la siguiente manera:

Ingreso: Entrar a la plataforma oficial de Clave Única con RUT y contraseña. Seguridad: Ir a la sección de configuración de seguridad del perfil. Vinculación: Seleccionar “Configurar Aplicación” y escanear el código QR que aparecerá en pantalla usando una app de autenticación (como Google Authenticator o similares). Validación: Ingresar el código de seis dígitos que genere la app para finalizar el enlace.

Ciberseguridad en cifras

La implementación de esta medida responde al masivo uso del sistema en el país. Según cifras oficiales, actualmente existen 16 millones de personas con Clave Única activa. Solo durante el año 2025, se registraron más de 482 millones de accesos exitosos a diversas plataformas estatales.

"El pinpass protege la cuenta incluso si la contraseña ha sido vulnerada", enfatizó Schramm, reforzando la confianza en el ecosistema digital del Estado.

Descarte de filtraciones

El anuncio ocurre semanas después de rumores sobre una supuesta vulneración masiva de datos estatales. Sin embargo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad fue tajante el pasado 8 de mayo al asegurar que no existe evidencia de filtraciones masivas ni de accesos ilícitos vinculados directamente a la Clave Única, calificando el nuevo sistema como una medida proactiva y no reactiva.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado de oro de la seguridad digital: la Clave Única es personal e intransferible. Ningún funcionario ni entidad estatal está autorizado para solicitarla bajo ninguna circunstancia.