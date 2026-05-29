Subsidio Empleo Joven: quiénes reciben el pago del SEJ y cómo funciona el beneficio

Conoce quiénes reciben el Subsidio Empleo Joven, cómo funciona el pago del SEJ y qué cambios traerá el nuevo Subsidio Unificado de Empleo.

El Subsidio Empleo Joven (SEJ) es uno de los beneficios monetarios que entrega el Estado para complementar los ingresos de trabajadores jóvenes en Chile.

Aunque actualmente ya no se reciben nuevas postulaciones debido a la entrada en vigencia de la nueva ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), el beneficio continúa siendo pagado a quienes ya eran parte del sistema.

Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), próximamente se entregarán más detalles sobre el funcionamiento del nuevo subsidio unificado.

¿Quiénes reciben el pago del Subsidio Empleo Joven?

El SEJ está destinado a trabajadores dependientes e independientes que cumplan determinados requisitos.

Pueden recibir el beneficio quienes:

Tengan entre 18 y menos de 25 años

Pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH)

Mantengan sus cotizaciones previsionales al día

Además del trabajador, el beneficio también contempla pagos para el empleador, con el objetivo de incentivar la contratación laboral juvenil.

En esos casos, el empleador recibe un monto equivalente a un tercio de lo que obtiene el trabajador beneficiario, siempre que tenga pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes.