Subsidio a la Calefacción: Revisa con tu RUT si recibes $100 mil

Conoce los requisitos y quiénes tienen prioridad para este aporte estatal.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia comenzó la entrega del Subsidio a la Calefacción 2026, dirigido exclusivamente a los habitantes de la Región de Aysén. Este beneficio otorga un pago único de $100.000 para ayudar a los hogares a enfrentar los altos gastos energéticos del invierno.

Requisitos para recibir el ex Bono Leña

La principal exigencia legal para obtener este aporte económico es pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según los datos del Registro Social de Hogares (RSH). El dinero se asigna de manera automática, por lo que no requiere ningún tipo de postulación.

Debido a los cupos limitados, el Estado prioriza la entrega a grupos familiares que cumplan condiciones específicas de vulnerabilidad.

Entre los hogares prioritarios están aquellos con personas adultas mayores, niños, adolescentes o personas con dependencia moderada, severa o discapacidad. También se privilegia a familias lideradas por mujeres jefas de hogar y a participantes del subsistema "Seguridades y Oportunidades".

Cómo revisar tu situación con el RUT

Para facilitar el acceso a la información, el gobierno habilitó una plataforma de consulta rápida en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Social.

Los usuarios solo necesitan ingresar el RUT y la fecha de nacimiento de la persona integrante del hogar que desean verificar.

Tras presionar el botón "Consultar", el sistema desplegará inmediatamente un mensaje confirmando o descartando la asignación de la ayuda económica para el grupo familiar.

Un alivio frente a las bajas temperaturas

Este subsidio estatal busca mitigar el impacto financiero que significa la llegada de los meses más fríos en la zona austral del país, donde el uso de leña y otros combustibles es vital.

El pago único de $100 mil se transfiere directamente para asegurar que las familias de Aysén puedan preparar sus sistemas de calefacción con anticipación.