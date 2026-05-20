Enjambre sísmico registra cerca de 200 temblores cerca del Volcán Nevado de Longaví

A pesar de los movimientos percibidos por la población, Sernageomin descartó peligro y mantiene la alerta verde.

Un fenómeno geológico mantiene bajo monitoreo técnico a la provincia de Linares, en la Región del Maule. Desde la madrugada de este miércoles 20 de mayo, las estaciones de vigilancia detectaron un enjambre sísmico en las cercanías del Volcán Nevado de Longaví.

De acuerdo con los reportes oficiales de los organismos de emergencia, se han contabilizado cerca de 200 sismos en menos de 10 horas. Si bien el número de temblores es inusualmente alto, los expertos aclararon que ninguno ha destacado por una magnitud destructiva, lo que es completamente compatible con el comportamiento de un enjambre.

Los sismos más fuertes y su ubicación

El instrumental del Centro Sismológico Nacional (CSN) y del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) identificó tres movimientos de mayor liberación de energía:

El evento principal: Se registró a las 00:49 horas , alcanzando una magnitud de 3,7 Ml según el CSN (y de 4,1 según el reporte de OVDAS).

Réplicas menores: Posteriormente se sumó un sismo de 2,8 Ml a las 07:22 horas.

Segundo peak de energía: A las 07:33 horas se percibió un nuevo temblor de 3,4 Ml (que OVDAS evaluó de forma preliminar en 4,3).

Un factor que ha llamado la atención de los especialistas es que todos los eventos han sido catalogados como superficiales, registrando profundidades estimadas de apenas entre 3 y 5 kilómetros. En cuanto a la geolocalización, el enjambre se sitúa en un radio de entre 8 y 10 kilómetros de distancia del macizo volcánico.

Vecinos en alerta por ruidos y movimientos

Dada la escasa profundidad de los epicentros, varios de estos sismos fueron percibidos con fuerza por la población, acompañados en algunos casos por ruidos subterráneos.

Las comunidades que reportaron mayor sensibilidad al fenómeno corresponden a los sectores precordilleranos de Puente Bullileo, Loma de Vásquez y el sector del Camping Achibueno.

Sernageomin llama a la tranquilidad: Se mantiene alerta verde

A pesar de la alta frecuencia de los temblores y la natural inquietud de las familias de la provincia de Linares, las autoridades llamaron a la calma y descartaron que se trate del inicio de un proceso eruptivo inminente.