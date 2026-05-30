La quinta convocatoria del beneficio ya está en marcha y permitirá acceder a descuentos en las cuentas de la luz desde septiembre. Conoce los requisitos, montos y el paso a paso para realizar la postulación.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto del descuento varía según el número de integrantes que conforman el hogar.

Para el segundo semestre de 2026, los valores definidos son:

Hogares de 1 integrante: $17.346.

Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

El beneficio aparecerá identificado en la boleta bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

Cómo postular paso a paso

La postulación se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del Subsidio Eléctrico utilizando ClaveÚnica.

Durante el proceso se solicitarán los siguientes datos:

Región y comuna

Empresa eléctrica

Número de cliente

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Información del hogar.

Los resultados de esta quinta convocatoria serán publicados durante agosto de 2026.

¿Es obligatorio ser dueño de la vivienda?

No. Según la información oficial del beneficio, la postulación no está condicionada a la propiedad del inmueble.

Por esta razón, tanto propietarios como arrendatarios pueden solicitar el subsidio, siempre que sean quienes actualmente habitan la vivienda y cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, no será necesario presentar documentación relacionada con la tenencia de la propiedad al momento de realizar la solicitud.