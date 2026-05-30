La nueva estrategia del Ejecutivo prioriza el aumento de plazas carcelarias y la expansión de cárceles existentes para enfrentar el déficit penitenciario y el avance del crimen organizado en Chile.

El Gobierno decidió reestructurar su estrategia penitenciaria y concentrar sus esfuerzos en aumentar la capacidad del sistema carcelario, dejando en segundo plano la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, una de las promesas más emblemáticas de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

La nueva planificación considera mantener gran parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria impulsado durante la administración de Gabriel Boric, enfocándose en la ampliación de recintos existentes y la creación de nuevas plazas para enfrentar el déficit carcelario.

Oposición valora continuidad del plan penitenciario

La decisión fue bien recibida por algunos sectores políticos.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Mulet, sostuvo que el Ejecutivo terminó validando la estrategia desarrollada por el gobierno anterior.

Según el parlamentario, el aumento proyectado de cerca de 20 mil plazas penitenciarias hacia 2030 se ha consolidado como el eje central de la política carcelaria del país.

Alcalde de Santiago rechaza ampliar capacidad penitenciaria en la comuna

La discusión también ha generado críticas desde algunos municipios.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su rechazo a nuevas ampliaciones de recintos penitenciarios dentro de la comuna, argumentando que la capital ya concentra una alta cantidad de cárceles.

El jefe comunal advirtió que el crecimiento de la población penal implica un aumento significativo de visitas y una mayor presión sobre los barrios cercanos a estos recintos.

Asimismo, llamó al Gobierno a buscar alternativas fuera de los principales centros urbanos para futuras expansiones de infraestructura penitenciaria.