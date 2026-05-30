Gobierno deja en segundo plano cárcel de máxima seguridad y apuesta por ampliar recintos penitenciarios
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 15:50 hrs
La nueva estrategia del Ejecutivo prioriza el aumento de plazas carcelarias y la expansión de cárceles existentes para enfrentar el déficit penitenciario y el avance del crimen organizado en Chile.
El Gobierno decidió reestructurar su estrategia penitenciaria y concentrar sus esfuerzos en aumentar la capacidad del sistema carcelario, dejando en segundo plano la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, una de las promesas más emblemáticas de la campaña presidencial de José Antonio Kast.
La nueva planificación considera mantener gran parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria impulsado durante la administración de Gabriel Boric, enfocándose en la ampliación de recintos existentes y la creación de nuevas plazas para enfrentar el déficit carcelario.
Oposición valora continuidad del plan penitenciario
La decisión fue bien recibida por algunos sectores políticos.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Mulet, sostuvo que el Ejecutivo terminó validando la estrategia desarrollada por el gobierno anterior.
Según el parlamentario, el aumento proyectado de cerca de 20 mil plazas penitenciarias hacia 2030 se ha consolidado como el eje central de la política carcelaria del país.
Alcalde de Santiago rechaza ampliar capacidad penitenciaria en la comuna
La discusión también ha generado críticas desde algunos municipios.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su rechazo a nuevas ampliaciones de recintos penitenciarios dentro de la comuna, argumentando que la capital ya concentra una alta cantidad de cárceles.
El jefe comunal advirtió que el crecimiento de la población penal implica un aumento significativo de visitas y una mayor presión sobre los barrios cercanos a estos recintos.
Asimismo, llamó al Gobierno a buscar alternativas fuera de los principales centros urbanos para futuras expansiones de infraestructura penitenciaria.
Gobierno analiza mayores restricciones para internos de alta peligrosidad
Junto con el aumento de plazas carcelarias, el Ejecutivo evalúa nuevas medidas para enfrentar el avance del crimen organizado al interior de los penales.
Entre las alternativas que se estudian figuran mayores niveles de segregación para internos vinculados a bandas criminales, restricciones más estrictas y controles reforzados sobre las comunicaciones desde las cárceles.
Estas medidas apuntan a reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales que continúan coordinando delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.
Exministro de Justicia respalda medidas de máxima seguridad
El exministro de Justicia Isidro Solís afirmó que este tipo de restricciones son habituales en los sistemas penitenciarios de máxima seguridad implementados en distintos países.
Según explicó, se trata de mecanismos ampliamente utilizados para controlar a internos de alta peligrosidad y combatir la influencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles.
Déficit de plazas y crimen organizado marcan el debate
La redefinición del plan penitenciario ocurre en medio de dos desafíos prioritarios para el sistema de seguridad pública: el déficit de infraestructura carcelaria y el fortalecimiento del crimen organizado.
Con esta nueva estrategia, el Gobierno busca incrementar la capacidad de las cárceles existentes mientras analiza medidas para endurecer el régimen de los internos considerados de mayor riesgo, en un escenario donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.