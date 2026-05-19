Subsidio DS1 abrirá nueva postulación en junio: revisa requisitos y fechas clave

El ahorro mínimo deberá estar depositado antes del 29 de mayo para poder participar del proceso 2026.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció una nueva convocatoria del Subsidio para Sectores Medios DS1, beneficio destinado a familias que buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio.

El proceso de postulación comenzará el próximo 16 de junio y se extenderá hasta el 30 del mismo mes mediante distintas modalidades.

Uno de los puntos más importantes para acceder al beneficio es contar con el ahorro mínimo depositado antes del 29 de mayo de 2026, fecha desde la cual no se podrán realizar giros.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre las principales exigencias para postular al subsidio se encuentran:

Tener 18 años cumplidos y cédula de identidad vigente.

En caso de extranjeros, contar con permanencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad.

Mantener el ahorro mínimo exigido sin realizar retiros posteriores al 29 de mayo.

Los montos de ahorro requeridos varían según tramo y modalidad:

Tramo 1: 30 UF

Tramo 2: 40 UF

Tramo 3: 80 UF

Para construcción en sitio propio, los montos van entre 30 y 50 UF.

Fechas y modalidades de postulación