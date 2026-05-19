Arturo Vidal devolvió el dinero restante tras polémica por robo en casa de cambios de Santiago
- Martes 19 de mayo de 2026
- 19:51 hrs
El caso se originó tras una denuncia por apropiación indebida relacionada con el robo sistemático de dinero desde una caja fuerte.
El futbolista Arturo Vidal pagó los $15 millones restantes luego de verse involucrado en una denuncia por apropiación indebida relacionada con el robo a una casa de cambios en Santiago.
El jugador de Colo-Colo ya había restituido otros $35 millones durante la tarde del martes, completando así la devolución de los cerca de $50 millones involucrados en el caso.
Cómo ocurrió el caso
Según los antecedentes, el hecho quedó al descubierto en enero de este año, cuando el dueño de la casa de cambios detectó un robo sistemático de dinero desde una caja fuerte.
El monto sustraído incluía pesos chilenos, dólares y euros, alcanzando aproximadamente los $50 millones.
Tras sospechar de un trabajador de confianza y confrontarlo, el funcionario reconoció haber entregado el dinero a Vidal.
A raíz de la situación, el empresario presentó una denuncia ante el Ministerio Público para intentar recuperar lo robado.
Vidal declaró como testigo ante la PDI
El mediocampista acudió el lunes 18 de mayo a dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), donde declaró en calidad de testigo por esta investigación.
De acuerdo con el testimonio del trabajador acusado, ambos se habrían conocido en una fiesta y el dinero habría sido entregado tras una solicitud realizada por el futbolista.