El caso se originó tras una denuncia por apropiación indebida relacionada con el robo sistemático de dinero desde una caja fuerte.

El futbolista Arturo Vidal pagó los $15 millones restantes luego de verse involucrado en una denuncia por apropiación indebida relacionada con el robo a una casa de cambios en Santiago.

El jugador de Colo-Colo ya había restituido otros $35 millones durante la tarde del martes, completando así la devolución de los cerca de $50 millones involucrados en el caso.

Cómo ocurrió el caso

Según los antecedentes, el hecho quedó al descubierto en enero de este año, cuando el dueño de la casa de cambios detectó un robo sistemático de dinero desde una caja fuerte.

El monto sustraído incluía pesos chilenos, dólares y euros, alcanzando aproximadamente los $50 millones.