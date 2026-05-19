Sernac emite alerta por hervidores vendidos en Chile: podrían provocar descargas eléctricas

Los productos afectados podrían generar cortocircuitos o fugas de corriente ante presencia de agua o humedad.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para distintos modelos de hervidores marca Recco debido a un defecto que podría generar riesgos eléctricos para los usuarios. Según informó el organismo, los productos fueron fabricados en China y comercializados en tiendas Falabella entre octubre de 2025 y mayo de 2026. En total, la alerta involucra 14.184 unidades, de las cuales 4.876 ya se encuentran en manos de consumidores. ¿Cuál es el problema detectado? Los modelos afectados corresponden a: RHE-802C RHE-25GRAND RHE-172P