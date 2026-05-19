Sernac emite alerta por hervidores vendidos en Chile: podrían provocar descargas eléctricas
- Martes 19 de mayo de 2026
- 18:48 hrs
Los productos afectados podrían generar cortocircuitos o fugas de corriente ante presencia de agua o humedad.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para distintos modelos de hervidores marca Recco debido a un defecto que podría generar riesgos eléctricos para los usuarios.
Según informó el organismo, los productos fueron fabricados en China y comercializados en tiendas Falabella entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
En total, la alerta involucra 14.184 unidades, de las cuales 4.876 ya se encuentran en manos de consumidores.
¿Cuál es el problema detectado?
Los modelos afectados corresponden a:
- RHE-802C
- RHE-25GRAND
- RHE-172P
Durante pruebas de certificación realizadas por Lenor Chile SpA, se detectó que la base de los hervidores presenta problemas de resistencia a la humedad.
Según explicó Sernac, ante presencia de agua o condensación podría fallar el aislamiento eléctrico interno, generando riesgo de cortocircuito, descarga eléctrica o electrocución.
El organismo detalló que la falla quedó en evidencia durante ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones extremas.
Qué hacer si tienes uno de los modelos afectados
Sernac instruyó suspender inmediatamente el uso de estos hervidores y acudir a cualquier tienda Falabella para solicitar la devolución del producto y el reembolso total del dinero.
La empresa indicó que no será necesario presentar boleta ni factura.
Los SKU afectados son:
RHE-802C → SKU 883064933
RHE-172P → SKU 881654173
RHE-25GRAND → SKU 881477337
Cómo contactar a Falabella
Para resolver dudas o coordinar la devolución, los consumidores pueden contactarse mediante:
Call Center: 600 329 2002
WhatsApp: +56 9 2417 3100
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