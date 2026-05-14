Subsidio al gas para el invierno: Revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio de 15 kilos

El aporte estatal llegará a más de 7 millones de hogares y consistirá en un vale por $27.000 canjeable en gas licuado. Conoce los requisitos y las modalidades de pago de BancoEstado.

En el marco de las medidas de apoyo para los meses más fríos del año, el Gobierno entregó detalles sobre el despliegue del Subsidio al Gas Licuado, un beneficio extraordinario que proyecta beneficiar a 7,7 millones de familias en todo el territorio nacional. El aporte busca aliviar el gasto de bolsillo de los hogares más vulnerables ante el alza en el costo de los combustibles.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Para acceder a este subsidio, las autoridades definieron un criterio de focalización sencillo. El único requisito es pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

A diferencia de otros bonos, este aporte no será dinero en efectivo, sino un cupón digital o físico equivalente a $27.000, monto estimado para cubrir el valor total de un balón de gas de 15 kilos.

Funcionamiento del cupón y saldo a favor

Una de las dudas frecuentes es qué sucede si el precio del cilindro es inferior al valor del subsidio. Sobre esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que el dinero no se pierde.

"Si alguien encuentra el gas licuado a $22 mil, va a poder ocupar esos $5 mil pesos como saldo para una segunda compra o recarga", explicó la autoridad.

Por su parte, el presidente de BancoEstado, Mario Ferren, enfatizó que el instrumento es de uso exclusivo: "Es un vale solo por gas, esa es la característica que nos interesa".

Fechas y modalidades de cobro

El Ejecutivo espera que la entrega comience antes del 21 de junio, coincidiendo con el inicio oficial del invierno. El beneficio se otorgará por una única vez por grupo familiar y podrá gestionarse a través de tres vías de BancoEstado:

CuentaRUT: Mediante la aplicación móvil.

RUT Pay: Para pagos digitales rápidos.

CajaVecina: Pensado especialmente para adultos mayores o personas sin acceso a aplicaciones, quienes podrán retirar su cupón de forma presencial.

Sara Herrera, gerenta de plataforma digital de BancoEstado, destacó la capilaridad del sistema: "CajaVecina tiene 100% de presencia territorial en el país", asegurando que nadie quede fuera por falta de conectividad.

Compatibilidad con otros beneficios

Es importante destacar que este subsidio es completamente compatible con las ayudas que entregan diversos municipios del país. Si una familia ya recibe vales de gas por parte de su alcaldía, podrá sumar este beneficio estatal sin inconvenientes.

Cómo consultar si cumples el requisito

Para verificar si tu hogar pertenece al tramo del 80% del RSH, debes seguir estos pasos: