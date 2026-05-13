Chile oficializa el cargador universal USB-C: desde cuándo será obligatorio

La normativa comenzará a aplicarse desde octubre de 2026 y busca reducir residuos electrónicos y facilitar el uso de cargadores.

Este miércoles se oficializó en Chile la implementación del cargador universal, luego de que se publicara en el Diario Oficial el reglamento que establece al puerto USB Tipo C como estándar para cargar dispositivos electrónicos.

La medida surge a partir de la Ley N°21.695 y comenzará a aplicarse progresivamente en el país.

¿Desde cuándo será obligatorio el cargador USB-C?

La normativa tendrá una implementación gradual:

Desde octubre de 2026 para teléfonos celulares nuevos

Desde octubre de 2028 para el resto de los dispositivos incluidos

La regulación aplicará únicamente a productos nuevos comercializados desde esas fechas.

¿Qué dispositivos deberán usar USB Tipo C?

La medida contempla 11 categorías de productos tecnológicos, entre ellos: