Chile oficializa el cargador universal USB-C: desde cuándo será obligatorio
- Miércoles 13 de mayo de 2026
- 19:02 hrs
La normativa comenzará a aplicarse desde octubre de 2026 y busca reducir residuos electrónicos y facilitar el uso de cargadores.
Este miércoles se oficializó en Chile la implementación del cargador universal, luego de que se publicara en el Diario Oficial el reglamento que establece al puerto USB Tipo C como estándar para cargar dispositivos electrónicos.
La medida surge a partir de la Ley N°21.695 y comenzará a aplicarse progresivamente en el país.
¿Desde cuándo será obligatorio el cargador USB-C?
La normativa tendrá una implementación gradual:
- Desde octubre de 2026 para teléfonos celulares nuevos
- Desde octubre de 2028 para el resto de los dispositivos incluidos
La regulación aplicará únicamente a productos nuevos comercializados desde esas fechas.
¿Qué dispositivos deberán usar USB Tipo C?
La medida contempla 11 categorías de productos tecnológicos, entre ellos:
- Teléfonos celulares
- Computadores portátiles
- Tablets
- Cámaras digitales
- Audífonos
- Consolas portátiles
- Parlantes portátiles
- Lectores electrónicos
- Teclados
- Mouse
- Sistemas de navegación portátil
¿Qué busca esta nueva normativa?
El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicó que el objetivo es facilitar el uso de un mismo cargador para distintos equipos.
Además, la medida apunta a:
- Reducir residuos electrónicos
- Disminuir costos para los hogares
- Estandarizar la carga de dispositivos tecnológicos
Chile adopta así el estándar impulsado previamente por la Unión Europea y definido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
Nuevas obligaciones para las empresas
La normativa también establece exigencias de información para los proveedores.
Antes de comprar un dispositivo, los consumidores deberán conocer:
- Si incluye cargador
- Características de carga
- Compatibilidad con carga rápida USB Power Delivery (USB PD)
La fiscalización quedará a cargo del Servicio Nacional del Consumidor, organismo que además revisará periódicamente la necesidad de ampliar la regulación a otros dispositivos.