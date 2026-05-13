Gasmy: la app chilena que calcula cuánto gastarás en bencina, TAG y peajes antes de viajar

La aplicación considera variables como combustible, congestión, TAG y peajes para ayudar a ahorrar en los traslados.

En medio del alto costo de los combustibles en Chile, estudiantes nacionales desarrollaron Gasmy, una aplicación que permite calcular cuánto costará realmente un viaje en auto.

La plataforma entrega información en tiempo real y busca ayudar a conductores a controlar sus gastos de transporte, considerando factores como combustible, peajes, TAG y congestión vehicular.

¿Cómo funciona Gasmy?

La aplicación permite ingresar un destino para calcular automáticamente el costo aproximado del trayecto según la ruta seleccionada.

Entre las variables que analiza la plataforma están:

Consumo de combustible

Cobros de TAG y peajes

Horarios punta

Niveles de congestión

Comparación entre distintas rutas

Además, incorpora funciones de GPS y autotracking vía Bluetooth en dispositivos Android.

Desde la plataforma resumen su propuesta con la frase:

“Waze y Maps te dicen por dónde ir. Pero Gasmy te dice cuánto te costó llegar ahí”.