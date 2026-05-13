Gasmy: la app chilena que calcula cuánto gastarás en bencina, TAG y peajes antes de viajar
- Miércoles 13 de mayo de 2026
- 19:43 hrs
La aplicación considera variables como combustible, congestión, TAG y peajes para ayudar a ahorrar en los traslados.
En medio del alto costo de los combustibles en Chile, estudiantes nacionales desarrollaron Gasmy, una aplicación que permite calcular cuánto costará realmente un viaje en auto.
La plataforma entrega información en tiempo real y busca ayudar a conductores a controlar sus gastos de transporte, considerando factores como combustible, peajes, TAG y congestión vehicular.
¿Cómo funciona Gasmy?
La aplicación permite ingresar un destino para calcular automáticamente el costo aproximado del trayecto según la ruta seleccionada.
Entre las variables que analiza la plataforma están:
- Consumo de combustible
- Cobros de TAG y peajes
- Horarios punta
- Niveles de congestión
- Comparación entre distintas rutas
Además, incorpora funciones de GPS y autotracking vía Bluetooth en dispositivos Android.
Desde la plataforma resumen su propuesta con la frase:
“Waze y Maps te dicen por dónde ir. Pero Gasmy te dice cuánto te costó llegar ahí”.
La idea nació mientras trabajaban como conductores
El cofundador de Gasmy, Bastián Jeldres, explicó que el proyecto surgió mientras trabajaba como conductor de aplicaciones para financiar sus estudios.
Según comentó, detectó que muchas personas manejan sin saber cuánto dinero gastan realmente en sus desplazamientos diarios.
Por su parte, la cofundadora Rafaela Casas aseguró que los costos asociados al uso del automóvil suelen acumularse sin que los usuarios lo noten hasta fin de mes.
La app compara rutas y calcula ahorro
Uno de los principales focos de la plataforma es encontrar trayectos más convenientes económicamente.
Para ello, Gasmy utiliza un algoritmo que:
- Detecta horarios punta
- Analiza niveles de congestión
- Calcula el costo exacto de pórticos TAG
Actualmente, la aplicación asegura tener cobertura para peajes y TAG en todo Chile, incluyendo más de 223 pórticos en la Región Metropolitana.
Plan gratuito y versión premium
La aplicación cuenta con una modalidad gratuita que incluye:
- Dos búsquedas en el planificador
- Hasta cinco viajes mensuales
- Consulta de horarios TAG
- Registro de cuatro vehículos
Además, ofrece un plan premium llamado “Aguja”, con un valor de $990 mensuales, que incorpora estadísticas avanzadas e historial detallado de viajes.