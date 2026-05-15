Subsidio al gas: cuándo comenzará a entregarse y cómo funcionará el beneficio de $27 mil
- Viernes 15 de mayo de 2026
- 14:30 hrs
El beneficio permitirá canjear un cupón de $27 mil para la compra de gas en empresas en convenio como Gasco, Lipigas y Abastible.
El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el subsidio al gas anunciado para enfrentar el alza en los combustibles, beneficio que estará dirigido al 80% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).
La medida contempla la entrega de un cupón de $27 mil que podrá utilizarse exclusivamente para la compra de gas.
¿Cómo funcionará el subsidio?
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el beneficio podrá canjearse:
Presencialmente en Caja Vecina
A través de las aplicaciones móviles de BancoEstado y Rutpay
El cupón servirá para cargar balones de gas de 15 kilos en empresas adheridas como:
- Gasco
- Lipigas
- Abastible
Además, si queda saldo disponible tras la compra, este podrá utilizarse en una próxima carga.
¿Cuándo comenzará la entrega?
El Ejecutivo informó que el subsidio comenzará a entregarse entre el 16 y 17 de junio y podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre.
Las autoridades estiman que el beneficio llegará a cerca de 7,7 millones de personas.
Eso sí, si el cupón no es utilizado antes de la fecha límite, el beneficio vencerá automáticamente.
Gobierno afina los últimos detalles
Desde el Ejecutivo señalaron que aún se trabaja en el diseño operativo definitivo del subsidio.
“Estamos armando un cronograma de detalle”, indicó Máximo Pavez, quien aseguró que el mecanismo se encuentra “90% listo”.
Además, se espera que autoridades de Gobierno y representantes de BancoEstado participen este lunes 18 de mayo en una comisión del Congreso para entregar más antecedentes sobre el funcionamiento del beneficio.