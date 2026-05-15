Subsidio al gas: cuándo comenzará a entregarse y cómo funcionará el beneficio de $27 mil

El beneficio permitirá canjear un cupón de $27 mil para la compra de gas en empresas en convenio como Gasco, Lipigas y Abastible.

El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el subsidio al gas anunciado para enfrentar el alza en los combustibles, beneficio que estará dirigido al 80% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

La medida contempla la entrega de un cupón de $27 mil que podrá utilizarse exclusivamente para la compra de gas.

¿Cómo funcionará el subsidio?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el beneficio podrá canjearse:

Presencialmente en Caja Vecina

A través de las aplicaciones móviles de BancoEstado y Rutpay

El cupón servirá para cargar balones de gas de 15 kilos en empresas adheridas como:

Gasco

Lipigas

Abastible

Además, si queda saldo disponible tras la compra, este podrá utilizarse en una próxima carga.