La cobertura de vacunación contra la influenza llegó al 77%, aunque sigue siendo baja en adultos mayores, niños pequeños y embarazadas. El Minsal pidió no bajar la guardia ante el retorno a clases.

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo balance de la Campaña de Invierno 2026, confirmando que la Influenza A continúa siendo el virus respiratorio con mayor circulación en el país, pese a una leve disminución en la positividad de las muestras analizadas.

Según la autoridad sanitaria, la positividad bajó de 51,4% a 47,9%, pero la Influenza A sigue encabezando los contagios con un 24,7% de los casos detectados, seguida por la Influenza B (21,6%) y el Rinovirus (18%).

Aumentan las hospitalizaciones de adultos mayores

La coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, informó que durante la última semana se registró un incremento en la demanda asistencial de personas mayores.

En comparación con la semana anterior:

Las atenciones en mayores de 65 años aumentaron un 5,7%.

Las hospitalizaciones crecieron un 2,8%.

Vacunación aún es baja en grupos de riesgo

El Minsal informó que la cobertura nacional de vacunación contra la influenza alcanzó el 77%, aunque todavía existen grupos prioritarios con una baja adhesión a la campaña.

Las cifras actuales muestran que la cobertura llega a:

61,4% en personas de 60 años y más.

61,8% en niños entre 6 meses y 5 años.

68,6% en embarazadas.