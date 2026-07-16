Sistema frontal: Gobierno recuerda que trabajadores no pueden ser despedidos ni sufrir descuentos por inasistencias justificadas
- Jueves 16 de julio de 2026
- 12:19 hrs
La Dirección del Trabajo recordó que los empleadores deben resguardar la seguridad de sus trabajadores durante el sistema frontal. Las inasistencias o atrasos por cortes de ruta o problemas de transporte estarán justificados y no podrán ser motivo de descuentos ni despidos.
Ante el sistema frontal que afecta a diez regiones del país bajo Estado de Emergencia Preventiva, el Gobierno activó un plan de contingencia laboral y recordó los derechos que protegen a los trabajadores frente a las complicaciones derivadas del evento meteorológico.
La Dirección del Trabajo (DT) enfatizó que los empleadores están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de sus trabajadores, incluso suspendiendo faenas cuando las condiciones climáticas representen un riesgo para la vida o la salud.
Inasistencias y atrasos estarán justificados
La autoridad explicó que, si una persona no puede llegar a su lugar de trabajo debido a rutas cortadas, inundaciones o interrupciones del transporte público provocadas por el sistema frontal, esas ausencias o atrasos se considerarán justificadas.
En estos casos, la legislación vigente impide que los empleadores apliquen descuentos en las remuneraciones o adopten medidas como despidos basados en una situación de fuerza mayor.
"Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes", señaló el director nacional del Trabajo, David Oddó.
Empresas deben garantizar condiciones seguras
La Dirección del Trabajo recordó que las empresas tienen el deber legal de evaluar los riesgos y paralizar las labores cuando las condiciones climáticas hagan inseguro el desarrollo de las funciones.
Asimismo, el Ministerio del Trabajo informó que desplegó equipos fiscalizadores para verificar el cumplimiento de la normativa y anunció que las denuncias podrán realizarse de manera digital para agilizar las inspecciones.
Empleadores arriesgan multas
Las autoridades también recalcaron que la suspensión de una jornada por razones de seguridad no libera al empleador del pago de las remuneraciones correspondientes.
Además, quienes obliguen a sus trabajadores a desempeñar funciones sin las condiciones mínimas de seguridad podrían enfrentar multas calificadas como gravísimas por parte de la Dirección del Trabajo.