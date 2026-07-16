La Dirección del Trabajo recordó que los empleadores deben resguardar la seguridad de sus trabajadores durante el sistema frontal. Las inasistencias o atrasos por cortes de ruta o problemas de transporte estarán justificados y no podrán ser motivo de descuentos ni despidos.

Ante el sistema frontal que afecta a diez regiones del país bajo Estado de Emergencia Preventiva, el Gobierno activó un plan de contingencia laboral y recordó los derechos que protegen a los trabajadores frente a las complicaciones derivadas del evento meteorológico.

La Dirección del Trabajo (DT) enfatizó que los empleadores están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de sus trabajadores, incluso suspendiendo faenas cuando las condiciones climáticas representen un riesgo para la vida o la salud.

Inasistencias y atrasos estarán justificados

La autoridad explicó que, si una persona no puede llegar a su lugar de trabajo debido a rutas cortadas, inundaciones o interrupciones del transporte público provocadas por el sistema frontal, esas ausencias o atrasos se considerarán justificadas.

En estos casos, la legislación vigente impide que los empleadores apliquen descuentos en las remuneraciones o adopten medidas como despidos basados en una situación de fuerza mayor.

"Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes", señaló el director nacional del Trabajo, David Oddó.