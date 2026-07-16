Sernac emite alerta por vehículos Toyota y Lexus: falla podría ocultar advertencias críticas del tablero
- Jueves 16 de julio de 2026
- 11:24 hrs
La alerta afecta a vehículos Toyota Land Cruiser y Lexus UX comercializados entre 2023 y 2025. El desperfecto podría impedir que el tablero muestre advertencias críticas del vehículo, por lo que el Sernac llamó a revisar el número de chasis y gestionar una revisión gratuita.
¿Qué riesgos implica esta falla?
El organismo advirtió que, en estas condiciones, podrían no aparecer alertas relacionadas con:
Presión de aceite del motor.
Temperatura del refrigerante.
Carga eléctrica.
Otros mensajes críticos del vehículo.
La ausencia de estas advertencias aumenta el riesgo de daños graves al motor e incluso podría derivar en un accidente al impedir que el conductor detecte oportunamente una falla mecánica.
¿Qué deben hacer los propietarios?
El Sernac recomendó a los propietarios de estos modelos verificar si su vehículo forma parte de la campaña de seguridad revisando el VIN o número de chasis en el listado publicado por la institución.
Si el automóvil está afectado, los consumidores deben contactar a Toyota o Lexus para agendar una revisión técnica. En caso de confirmarse la falla, la actualización o reparación será realizada sin costo para el propietario.
Canales de contacto
Toyota
Call Center: 800 004 300
Correo: atencionalcliente@toyota.cl
Lexus
Call Center: 800 004 171
Correo: atencionalcliente@lexus.cl
Además, ambas marcas disponen de plataformas para consultar si un vehículo está afectado por esta campaña preventiva y coordinar la atención en la concesionaria correspondiente.
¿Qué riesgos implica esta falla?
El organismo advirtió que, en estas condiciones, podrían no aparecer alertas relacionadas con:
Presión de aceite del motor.
Temperatura del refrigerante.
Carga eléctrica.
Otros mensajes críticos del vehículo.
La ausencia de estas advertencias aumenta el riesgo de daños graves al motor e incluso podría derivar en un accidente al impedir que el conductor detecte oportunamente una falla mecánica.
¿Qué deben hacer los propietarios?
El Sernac recomendó a los propietarios de estos modelos verificar si su vehículo forma parte de la campaña de seguridad revisando el VIN o número de chasis en el listado publicado por la institución.
Si el automóvil está afectado, los consumidores deben contactar a Toyota o Lexus para agendar una revisión técnica. En caso de confirmarse la falla, la actualización o reparación será realizada sin costo para el propietario.
Canales de contacto
Toyota
Call Center: 800 004 300
Correo: atencionalcliente@toyota.cl
Lexus
Call Center: 800 004 171
Correo: atencionalcliente@lexus.cl
Además, ambas marcas disponen de plataformas para consultar si un vehículo está afectado por esta campaña preventiva y coordinar la atención en la concesionaria correspondiente.