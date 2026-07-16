Sistema frontal en Chile: Senapred informa 160 mil clientes sin luz y mantiene alarma meteorológica
- Jueves 16 de julio de 2026
- 10:58 hrs
Senapred entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta al país, informando personas damnificadas, albergadas y aisladas, además de miles de clientes sin suministro eléctrico. Las autoridades mantienen la alarma meteorológica y llaman a evitar desplazamientos innecesarios.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este jueves un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país, informando que hasta la mañana del 16 de julio se registran 9 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas, además de miles de clientes que permanecen sin suministro eléctrico.
La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que las nueve personas damnificadas corresponden a la Región de La Araucanía, mientras que los 161 albergados se distribuyen entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.
En tanto, las 45 personas aisladas se encuentran en la Región del Maule debido a las condiciones provocadas por las intensas precipitaciones.
Más de un centenar de viviendas afectadas
Respecto a los daños en infraestructura, la autoridad informó que existe una vivienda con daño mayor en la Región del Biobío, además de 100 casas con daños menores y otras 46 que continúan siendo evaluadas por los equipos técnicos.
Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del estado de caminos, ríos e infraestructura crítica ante el avance del sistema frontal.
Alarma meteorológica continúa vigente
Senapred confirmó que se mantiene la alarma meteorológica entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins debido a las intensas precipitaciones pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile.
Los montos estimados de lluvia entre la madrugada del viernes 17 y la noche del domingo 19 de julio son:
Coquimbo: entre 130 y 180 milímetros.
Valparaíso: entre 120 y 160 milímetros.
Región Metropolitana: entre 100 y 150 milímetros.
O'Higgins: entre 90 y 120 milímetros.
Según indicó Alicia Cebrián, el período de mayor intensidad de las precipitaciones se concentrará entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes.
Más de 160 mil clientes continúan sin electricidad
En relación con el suministro eléctrico, la directora de Senapred informó que durante la mañana existían poco más de 230 mil clientes afectados entre Atacama y Biobío, cifra que posteriormente fue actualizada a cerca de 160 mil usuarios sin servicio.
Las regiones más afectadas son Biobío, con aproximadamente 56 mil clientes sin energía, y La Araucanía, donde la cifra supera los 109 mil usuarios.
Gobierno llama a evitar riesgos
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que actualmente no existen alertas rojas vigentes en el país, aunque enfatizó que el escenario exige mantener las medidas preventivas.
"En nuestro país hoy no hay situaciones graves de emergencia; no hay alerta roja en ninguna parte, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas", señaló.
La autoridad hizo un llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, planificar sus viajes y mantenerse informada por los canales oficiales.
Asimismo, informó que el Gobierno estableció tres perímetros de seguridad para evacuaciones preventivas en sectores de mayor riesgo:
Campamento La Islita, en Puente Alto.
Campamento Rivera Río Mapocho, en Talagante, donde ya fueron evacuadas preventivamente cerca de 1.400 personas con apoyo municipal.
Termas del Flaco, en la Región de O'Higgins.
Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del sistema frontal y actualizarán el balance durante las próximas horas conforme avance el evento meteorológico.