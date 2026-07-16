Senapred entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta al país, informando personas damnificadas, albergadas y aisladas, además de miles de clientes sin suministro eléctrico. Las autoridades mantienen la alarma meteorológica y llaman a evitar desplazamientos innecesarios.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este jueves un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país, informando que hasta la mañana del 16 de julio se registran 9 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas, además de miles de clientes que permanecen sin suministro eléctrico.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que las nueve personas damnificadas corresponden a la Región de La Araucanía, mientras que los 161 albergados se distribuyen entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

En tanto, las 45 personas aisladas se encuentran en la Región del Maule debido a las condiciones provocadas por las intensas precipitaciones.

Más de un centenar de viviendas afectadas

Respecto a los daños en infraestructura, la autoridad informó que existe una vivienda con daño mayor en la Región del Biobío, además de 100 casas con daños menores y otras 46 que continúan siendo evaluadas por los equipos técnicos.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del estado de caminos, ríos e infraestructura crítica ante el avance del sistema frontal.