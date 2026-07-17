Sistema frontal en el Maule deja más de 12 mil clientes sin luz

El reporte de Senapred confirmó que 12.935 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en la región. Además, se registran desbordes de canales, voladuras de techumbres, familias aisladas y cortes de rutas en diversas comunas.

Un balance de la Unidad de Alerta Temprana de Senapred Maule emitido este viernes 17 de julio de 2026 detalló los efectos de las condiciones meteorológicas en la región, las cuales mantienen un estado de cielo cubierto y han provocado cortes de energía, voladuras de techumbres y anegamientos en múltiples comunas.

Cortes de servicios básicos

De acuerdo con la información recopilada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) hasta las 11:00 horas, un total de 12.935 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la Región del Maule. Las comunas con mayor cantidad de afectados son Talca (1.314), Linares (1.269), San Javier (1.177), Chanco (1.133) y Parral (1.049).

En tanto, en la comuna de Vichuquén la caída de un árbol sobre la matriz de un pozo de captación suspendió el servicio de agua potable para un aproximado de entre 700 y 800 personas en el radio urbano, Talquita y Bellavista.

Emergencias por provincias

En la Provincia de Curicó se reportan voladuras de techumbres en viviendas de los sectores Upeo, La Marquesa, Santa Fe y Aguas Negras en la comuna de Curicó. Situaciones similares afectaron a inmuebles de Sagrada Familia, Licantén y Hualañé, donde además resultó con daños la iglesia Orilla de Navarro.

En la Provincia de Cauquenes, el desborde del estero Quilaco en Pelluhue dejó a 15 familias (45 personas aproximadamente) aisladas de forma temporal. En la comuna de Cauquenes se registraron dos personas damnificadas y una vivienda inhabitable producto de la voladura de techumbre en el sector Difunta Correa.

En la Provincia de Linares, la comuna de Retiro presenta tres personas damnificadas y una vivienda con daño mayor no habitable en la ruta L-666. En Parral, el anegamiento de un paso bajo nivel dejó a 20 familias (60 personas aproximadamente) sin acceso vehicular en el sector Santa María, mientras que en Longaví se constató el desborde de un canal de regadío en el callejón Los Tilos.

Finalmente, en la Provincia de Talca, la capital regional sufrió la caída de un árbol de gran tamaño que interrumpió el tránsito en la ruta CH-115 y el anegamiento de calles en Villa Los Cerrillos por desborde de un canal. En Constitución, las marejadas provocaron daños en el Muelle Canotaje en la desembocadura del río Maule, y se reportó el desprendimiento total de una estructura habitacional en el sector Lagunilla. Adicionalmente, ENEL mantiene desde el jueves una evacuación de caudales en el Embalse Melado de Colbún y San Clemente.