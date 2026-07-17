A pesar de la intensidad del viento y el agua, las autoridades confirmaron que no existen personas lesionadas ni damnificados albergados hasta la fecha. Los albergues municipales se mantienen habilitados de forma preventiva.

Un extenso sistema frontal afecta a la región del Maule con intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Las autoridades regionales entregaron un balance de la emergencia tras la reunión del Comité Técnico.

Balance del sistema frontal en el Maule

El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, informó que el frente climático cumplió su cuarto día de afectación en la zona centro-sur. Hasta el momento se registran tres viviendas con daño mayor no habitable en la región.

A pesar de la intensidad del viento y el agua, las autoridades confirmaron que no existen personas lesionadas ni damnificados albergados hasta la fecha. Los albergues municipales se mantienen habilitados de forma preventiva.

En materia de conectividad, se reportaron anegamientos de calles debido a la gran cantidad de agua caída, además de cortes de energía eléctrica provocados por la caída de árboles sobre el tendido.

Alerta por caudal de ríos y situación de embalses

Las intensas precipitaciones aumentaron el caudal de los principales cursos de agua de la región. Debido a esto, la Dirección General de Aguas (DGA) y Senapred mantienen un monitoreo instrumental constante.

Actualmente, los ríos de las comunas de Molina y Parral se encuentran con umbral amarillo. Las autoridades aclararon que, hasta el cierre de este informe, no se registran ríos desbordados en el territorio.

Respecto al Embalse Ancoa, se descartó que exista un traslado posterior de aguas hacia el Río Claro o el Río Maule, confirmando una coordinación preventiva con la empresa eléctrica Enel.

Pronóstico del tiempo y extensión de las lluvias

De acuerdo con el informe meteorológico oficial, el sistema frontal se extenderá en la región del Maule hasta el domingo o la madrugada del lunes.

Para las próximas jornadas se esperan los siguientes fenómenos climáticos: