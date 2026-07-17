¿Qué hacer ante riesgo de crecidas?: recomendaciones para familias del Maule

Ante el avance del nuevo sistema frontal y el estado en que quedaron ríos, suelos y caminos tras las últimas lluvias, autoridades llaman a las familias a prepararse con anticipación, evitar zonas de riesgo e informarse solo por canales oficiales.

También se recomienda limpiar canaletas, desagües, patios y sectores por donde debe escurrir el agua. En zonas rurales, mantener despejadas las acequias puede evitar que el agua se devuelva hacia las casas o caminos interiores.

Frente a este escenario, la recomendación para las familias es no esperar a que la emergencia esté encima. Prepararse con tiempo puede marcar una diferencia importante, especialmente en sectores rurales, zonas cercanas a ríos, esteros, canales, quebradas o caminos que ya han presentado anegamientos.

La Región del Maule se mantiene atenta al avance de un nuevo sistema frontal, que podría generar nuevas precipitaciones durante los próximos días. Si bien la lluvia es parte del invierno, la principal preocupación está puesta en las condiciones en que quedaron distintos sectores tras el último temporal: suelos saturados, caminos dañados, esteros con alto caudal y riberas más vulnerables.

Preparar un kit básico de emergencia

Las familias también deben contar con elementos básicos ante eventuales cortes de luz, aislamiento temporal o necesidad de evacuación. SENAPRED recomienda considerar agua, linternas o luz portátil, baterías, alimentos no perecibles, papel higiénico y toalla de papel dentro del kit de emergencia.

Además, es recomendable mantener cargados los teléfonos celulares, guardar documentos importantes en bolsas plásticas, tener medicamentos esenciales a mano y definir un punto de encuentro familiar en caso de separación.

Evitar desplazamientos innecesarios

Durante lluvias intensas, no se recomienda acercarse a riberas, puentes, canales o pasos bajo nivel. Aunque el agua parezca baja, la fuerza de una crecida puede aumentar rápidamente y arrastrar personas, vehículos o animales.

También se debe evitar transitar por caminos rurales o interiores si ya presentan barro, socavones, anegamientos o baja visibilidad. La recomendación es postergar viajes que no sean urgentes y seguir las instrucciones de autoridades comunales, Carabineros, Bomberos, municipios y SENAPRED.

Atender especialmente a niños, adultos mayores y personas dependientes

En cada hogar es importante definir previamente quién estará a cargo de niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida o pacientes que requieran medicamentos permanentes. En caso de vivir en una zona expuesta a crecidas, la evacuación debe planificarse antes de que el agua avance.

También es clave considerar a las mascotas y animales de campo, evitando dejarlos amarrados o encerrados en zonas que puedan inundarse.

Informarse por canales oficiales

En emergencias climáticas circulan muchos rumores por redes sociales. Por eso, el llamado es a informarse por canales oficiales (verifique SIEMPRE quién entrega la información) y medios locales confiables, especialmente respecto de suspensión de clases, cortes de ruta, evacuaciones, albergues, estado de ríos y disponibilidad de servicios básicos.

La prevención no elimina el riesgo, pero permite actuar mejor. En un contexto de suelos saturados y cauces sensibles, prepararse con anticipación puede evitar emergencias mayores.

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