Sistema frontal dejará lluvias y fuertes vientos en la zona central

Las precipitaciones se concentrarán entre martes y miércoles, y estarán acompañadas de vientos de hasta 50 km/h. Para la próxima semana, una masa de aire polar podría provocar temperaturas mínimas de hasta -2 °C en sectores agrícolas de la zona, advirtió agroclimatólogo de la UTalca.

Las lluvias regresarán esta semana a la zona central del país con un sistema frontal que dejará precipitaciones entre el martes y el miércoles, además de fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora en algunos sectores. Así lo indicó el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González.

El experto adelantó que en la Región del Maule se esperan entre 20 y 25 milímetros de agua caída, una cifra lejana a los cerca de 150 milímetros que históricamente se registran durante junio. “Estas son las primeras lluvias del mes de junio, que van a ser moderadas y de solo 24 horas. Precaución con el viento, que puede ocasionar afectación en caída de árboles y ramas”, advirtió.

El académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA - UTalca) detalló que las precipitaciones presentarán distinta intensidad según la zona geográfica. Mientras en Santiago, según los sectores, podrían registrarse entre 5 a 15 milímetros, en las regiones de O’Higgins y Maule oscilarían entre 15 y 30 milímetros. Más al sur, los montos podrían superar los 35 milímetros debido a la mayor influencia de los sistemas frontales.

Bajas temperaturas

Tras el paso de las precipitaciones, el agroclimatólogo subrayó que los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de una masa de aire polar que podría generar un marcado descenso de las temperaturas en la zona central del país durante la próxima semana.

De acuerdo con González, entre el 15 y el 20 de junio se instalaría un sistema de altas presiones frías que favorecerá cielos despejados, heladas matinales y temperaturas mínimas que podrían fluctuar entre los 2 °C y los -2 °C en sectores agrícolas. Las máximas, en tanto, no superarían los 11 o 12 °C.

“Vamos a tener casi una semana sin precipitaciones en la zona central agrícola, pero con mucho frío”, indicó el especialista, quien agregó que estas condiciones son habituales tras el paso de sistemas frontales durante el invierno.

En este contexto, el experto de la UTalca explicó que las bajas temperaturas podrían afectar principalmente a cultivos hortícolas de invierno, como lechugas y acelgas, por lo que recomendó monitorear la evolución de los pronósticos durante los próximos días. En el caso de los frutales, se encuentran en periodo de receso invernal, por lo que no debían tener afectación.



La influencia de El Niño

Respecto de las precipitaciones para los próximos meses, González explicó que el fenómeno de El Niño aún no logra manifestarse y acoplarse plenamente con la atmósfera, pese al calentamiento observado en el océano Pacífico Ecuatorial Central y en las costas de Perú.

“Esto debido a que el cambio climático propicia inviernos con bajas lluvias en la zona central-norte de Chile. Y además, porque el evento El Niño no se ha hecho presente; pero hay indicios claros que se está desarrollando. Se va a manifestar durante el segundo semestre, existe un 90% de probabilidad que así será", recalcó.

El agroclimatólogo agregó que los modelos probabilísticos climáticos proyectan que el fenómeno debería fortalecerse durante el trimestre julio-agosto-septiembre, alcanzando una intensidad entre fuerte o extraordinaria. De concretarse este escenario, favorecería el ingreso de nuevos sistemas frontales a la zona central, durante la segunda mitad del invierno, con lluvias intensas en corto períodos de tiempo.

"El evento El Niño dura un año. Esto podría eventualmente favorecer lluvias tardías en primavera. La humedad asociada el calor, con temperaturas máximas sobre los 25 o 30 grados, puede crear escenarios propicios para la aparición de hongos en frutales y viñas. Lluvias tardías primaverales no son positivas para la agricultura”, concluyó.