Sistema frontal con lluvia llegará al Maule este fin de semana

El fenómeno climático ingresará a la región durante la tarde del viernes 19 de junio, extendiéndose con precipitaciones que podrían alcanzar incluso al Norte Chico.

Un sistema frontal que avanza por el sur del país se intensificará y llegará a la Región del Maule este viernes 19 de junio, consolidando un pronóstico de lluvias extendidas para el fin de semana.

Cuándo empieza a llover en el Maule

Según las proyecciones meteorológicas, el fenómeno climático ingresará durante la mañana del viernes por la Región del Biobío. Posteriormente, se desplazará hacia el territorio maulino durante la tarde y noche de esa misma jornada.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, señaló que el frente tendría la capacidad de abarcar una porción considerable de la zona central del país en su avance hacia el norte.

El escenario abre la posibilidad de registrar lluvias en diversas comunas maulinas, especialmente entre la noche del viernes y toda la jornada del sábado 20 de junio.

El alcance inesperado del sistema frontal

Esta evolución meteorológica captó la atención de los especialistas debido a que los últimos modelos muestran un alcance mayor al previsto inicialmente, mostrando una fuerte intensificación.

Las precipitaciones podrían extenderse a sectores donde habitualmente estos frentes pierden fuerza. De hecho, los informes indican que las lluvias tienen el potencial de alcanzar el sur de la Región de Coquimbo.

Las condiciones meteorológicas en la Región del Maule seguirán bajo monitoreo estricto ante posibles ajustes en la trayectoria e intensidad del sistema frontal.