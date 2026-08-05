Gobernador del Maule solicita medidas para convertir al Paso Pehuenche en una alternativa permanente a Los Libertadores

La autoridad regional planteó la necesidad de fortalecer el uso del corredor internacional, especialmente durante contingencias que afectan la conectividad con Argentina y el transporte de carga

En el marco del cierre que ha afectado durante los últimos días al Paso Internacional Los Libertadores, el Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, hizo un llamado a las autoridades nacionales a adoptar medidas que permitan consolidar al Paso Internacional Pehuenche como una alternativa permanente para el tránsito de carga y pasajeros entre Chile y Argentina.

La autoridad destacó que la región cuenta con una infraestructura habilitada y con las condiciones necesarias para responder cuando el principal paso fronterizo del país enfrenta interrupciones, evitando así pérdidas económicas para el sector productivo.

"Hoy, efectivamente, el Paso Los Libertadores lleva varios días cerrado y el Paso Internacional Pehuenche representa una alternativa real. Creemos que quienes necesitan trasladar mercadería, especialmente desde la zona central del país, pueden ver en este paso una opción viable, considerando que existe carga que permanece detenida en Los Libertadores y que corre el riesgo de perderse", puntualizó la máxima autoridad regional.

Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar en decisiones que permitan potenciar este corredor internacional.

“Si queremos tener voluntad, si queremos tener una región que pueda aportar también a la economía de nuestro país, bueno, aquí está el Paso Pehuenche a disposición. Hay que darle un poquito más de voluntad política".

Finalmente, Álvarez-Salamanca reiteró la disposición del Gobierno Regional del Maule para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la conectividad internacional de la región y contribuyan al desarrollo económico y logístico del país.