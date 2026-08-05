Municipalidad de Talca invita a las familias a postular al SAE 2027 y conocer la amplia oferta de educación pública comunal

La Municipalidad de Talca, a través del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), invita a las familias a participar del Periodo Principal de Postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027, el que se desarrolla desde este martes 4 de agosto, a las 09:00 horas, hasta el jueves 27 de agosto, a las 14:00 horas. El llamado es a informarse, conocer las distintas alternativas educativas de la comuna y realizar la postulación con tranquilidad dentro del plazo establecido.

Con el objetivo de acompañar a la comunidad durante este proceso, el municipio ha desplegado una serie de acciones de difusión para acercar la información a las familias. Entre ellas se encuentran stands informativos en centros comerciales de Talca, donde distintos establecimientos municipales presentan su oferta educativa; participación en programas radiales para orientar sobre el proceso; publicaciones permanentes en redes sociales y otras iniciativas destinadas a resolver dudas y facilitar una postulación informada.

Además, quienes requieran apoyo para realizar el trámite pueden acercarse al DAEM de Talca, ubicado en 4 Oriente N° 1280, donde un profesional los asesorará de manera gratuita en su postulación de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 13:00 horas, y de 14:30 a 16:00 horas. Asimismo, las familias pueden resolver sus consultas a través de los canales oficiales del SAE, ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl, llamando al 600 600 26 26 o, desde celulares, al +56 2 2353 6750.

La red educativa municipal está conformada por las escuelas Antupehuén, Aurora de Chile, Básica Talca, Básica Puertas Negras, Brilla el Sol, Carlos Salinas Lagos, Carlos Spano, Carlos Trupp Wanner, Centinela, Cooperativa Lircay Manuel Yáñez Olave, Costanera, El Edén, El Oriente, Esperanza, Huilquilemu, José Abelardo Núñez, José M. Balmaceda y Fernández, Juan Luis San Fuentes, La Florida, Las Américas, Lorenzo Varoli Gherardi, Panguilemo, Prosperidad, San Miguel, Santa Marta, Hermano Guido Goossens, Uno San Agustín, Villa Culenar, Villa La Paz y Viña Purísima; los liceos Abate Molina, Bicentenario Oriente de Talca, Carlos Condell, Complejo Educacional Javiera Carrera, Diego Portales, Héctor Pérez Biott, Industrial Superior, Marta Donoso Espejo y el Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado, Liceo Técnico Amelia Courbis y el Liceo Técnico Profesional El Sauce.