Servel frena reembolso de $48 millones al diputado Javier Olivares tras detectar anomalías en su rendición

El Servicio Electoral rechazó la devolución de fondos al parlamentario del PDG tras constatar que rindió gastos que corresponderían a la campaña presidencial de Franco Parisi y pagos no justificados a sus asesores.

El diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) recibió un duro revés administrativo por parte del Servicio Electoral (Servel). El organismo autónomo determinó rechazar el millonario reembolso de $48 millones solicitado por el legislador, luego de detectar una serie de irregularidades en la rendición de cuentas de su campaña parlamentaria.

La resolución del Servel golpea la contabilidad electoral del parlamentario, quien se ha visto envuelto en diversas polémicas públicas durante las últimas semanas.

Gastos vinculados a la campaña de Franco Parisi

De acuerdo con una investigación publicada por Fastcheck, la lupa del Servel se posó sobre varios desembolsos reportados por Olivares que carecían del respaldo suficiente para ser validados como gastos de su propia postulación a la Cámara.

La anomalía más grave detectada por el ente fiscalizador apunta a que el diputado intentó que el Estado le reembolsara facturas y boletas asociadas a actividades proselitistas del entonces presidenciable de su colectividad, Franco Parisi. Al no lograr acreditar que dichos montos se ejecutaron en beneficio directo de su postulación territorial, el organismo procedió a objetar las cifras.

Pagos bajo la lupa a la sociedad de sus propios asesores

El dictamen del Servicio Electoral también cuestionó las transferencias monetarias dirigidas hacia la firma Feliú & Espinoza Abogados Limitada.

Los fiscalizadores observaron con atención este ítem debido a que dicha sociedad está directamente vinculada a dos de los actuales asesores legislativos del diputado del PDG. Tras el análisis de la cuenta, el Servel determinó que el equipo de Olivares no presentó los antecedentes ni las pruebas de contenido necesarias para justificar la prestación real de esos servicios de asesoría jurídica dentro del periodo de campaña electoral.

Contraofensiva legal del parlamentario

El diputado Javier Olivares decidió no quedarse de brazos cruzados ante la resolución del órgano electoral. Siete días después de ser notificado del rechazo de su cuenta, el legislador ingresó de manera formal un recurso de reclamación.

Con esta acción legal, el militante del PDG busca forzar a que el Servel revise nuevamente los antecedentes documentales observados, con la intención de revertir la sanción económica y conseguir la liberación del reembolso de los $48 millones de pesos.

Este flanco financiero e institucional se destapa pocos días después de que Olivares acaparara las portadas de los medios de comunicación tras denunciar haber sido víctima de una agresión física con golpes durante un evento en la comuna de Olmué, acusando en dicha oportunidad que el ataque civil tuvo estrictas motivaciones "políticas".