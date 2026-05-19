Estudiantes con necesidades especiales alcanzan cifra récord y ya son el 13% de la matrícula en Chile

Un estudio del Centro de Estudios del Mineduc revela que el sistema atiende a más de 473 mil alumnos bajo esta modalidad. Aunque mejoraron sustancialmente los egresos de enseñanza media y el acceso a la educación superior, preocupa el alza en la inasistencia grave.

El escenario del sistema escolar chileno está viviendo una profunda transformación en sus aulas. Un reciente informe desarrollado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc) reveló que los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) representan una proporción cada vez mayor de la matrícula nacional.

Mientras que en el año 2016 este segmento correspondía al 8,85% del total de alumnos, en 2025 la cifra escaló hasta alcanzar un récord del 13,38%. Este incremento del peso relativo en el sistema se da, además, en un contexto donde la matrícula general del país ha mostrado una disminución.

Más de 473 mil alumnos en el Programa de Integración Escolar (PIE)

La investigación abarcó los registros oficiales del Mineduc entre 2016 y 2025 para analizar el comportamiento del Programa de Integración Escolar (PIE), el cual integra a párvulos, escolares de básica, media, educación especial y de adultos. En total, el sistema escolarizado chileno sumó 473.834 estudiantes con necesidades especiales al cierre de 2025.

El estudio detalla el avance en las dos grandes clasificaciones del programa:

Necesidades Permanentes (asociadas a una discapacidad durante toda la etapa escolar): Registraron un aumento explosivo. Si en 2016 eran 68 mil alumnos, en 2025 casi se duplicaron, llegando a 132 mil . Aquí clasifican los diagnósticos de TEA, discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora, entre otros.

Necesidades Transitorias (por un periodo determinado de la escolarización): Siguen siendo la gran mayoría del alumnado (71,96% del total del programa). Contempla diagnósticos como el déficit atencional (TDA), trastornos específicos del lenguaje (TEL) o dificultades de aprendizaje.

La realidad regional y la presión en las aulas

A nivel territorial, el peso del programa PIE es drásticamente mayor en la zona centro-sur de Chile. Las regiones que lideran con los porcentajes más altos de estudiantes con necesidades especiales respecto a su matrícula total son:

Ñuble: Con un 21,44% del total de sus matriculados. La Araucanía: Con un 20,01%. Los Ríos: Con un 19,37%.

Respecto a la operatividad del programa, Fernanda Castillo, investigadora especializada en educación del centro de estudios Horizontal, advirtió sobre la sobrecarga que enfrentan las comunidades educativas.

"La ley establece un máximo de dos estudiantes con necesidades permanentes y cinco con necesidades transitorias por curso y esos cupos se definen al inicio. El mismo equipo que parte el año escolar debe responder a todos los diagnósticos que van apareciendo en el camino sin apoyo adicional", enfatizó la académica, apuntando a que el sistema no ha destinado los recursos requeridos.

Se triplican los egresos de Media, pero la inasistencia se vuelve crítica

El balance del Mineduc arroja luces y sombras. En el lado de los avances, la tasa de deserción o retiro del sistema se redujo a la mitad, pasando de 1,2% a un 0,6% desde 2016. Asimismo, la cantidad de estudiantes PIE que logran terminar con éxito la enseñanza media se triplicó, registrando además una mejora sustantiva en las tasas de aprobación general. En la misma línea, el ingreso inmediato a la educación superior subió del 34% al 44% en 2025.

Sin embargo, la gran piedra en el zapato es el ausentismo escolar. A contrapelo de la tendencia global del sistema —que ha mostrado mejoras—, la inasistencia grave o crítica empeoró drásticamente en este grupo.

En el caso de los estudiantes con necesidades permanentes, la inasistencia crítica subió del 24% (2018) al 36% (2024). Por su parte, los alumnos con necesidades transitorias pasaron de un 18% a un 28% de inasistencia grave en el mismo periodo, instalando un urgente desafío de acompañamiento familiar y transporte para el ministerio.