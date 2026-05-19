Reembolso de IVA en medicamentos y pañales: Conoce los montos, beneficiarios y requisitos

El beneficio operará a través del Bolsillo Familiar Electrónico.

En un movimiento estratégico para destrabar la discusión de la llamada "megarreforma" tributaria, el Gobierno ingresó este lunes de manera formal el proyecto de ley que busca crear una compensación económica estatal inédita. La iniciativa establece un mecanismo de reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la compra de fármacos esenciales y pañales, con el fin de aliviar de forma directa el presupuesto de las familias más desprotegidas del país.

El diseño del proyecto contempla reglas estrictas de focalización socioeconómica, una canasta regulada de productos y una vía de pago automatizada para evitar distorsiones en el comercio.

¿Quiénes tendrán derecho al reembolso del IVA?

El proyecto estipula como un requisito transversal e ineludible que todos los beneficiarios deben pertenecer de forma activa al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con la cartola del Registro Social de Hogares (RSH). Cumpliendo con este tramo, el beneficio se dividirá en tres grupos de la población:

Infancia: Dirigido exclusivamente a madres de lactantes de hasta 24 meses de edad , enfocado en mitigar el costo de los pañales infantiles.

Adultos Mayores: Personas mayores de 65 años que padezcan condiciones médicas de incontinencia o dependencia. En los casos en que la dependencia esté debidamente acreditada, el dinero del reembolso podrá ser percibido por su persona cuidadora oficial.

Enfermos Crónicos: Pacientes que se encuentren bajo tratamientos médicos de uso permanente y que adquieran fármacos seleccionados.

Productos cubiertos y el estricto requisito de la receta electrónica

La futura ley no operará como un descuento masivo en las cajas de las grandes cadenas farmacéuticas o supermercados. Para que el Estado apruebe la devolución del 19% del impuesto, la transacción deberá realizarse obligatoriamente en el comercio formal y emitirse una boleta electrónica.

Medicamentos: La medida está pensada solo para "patologías de uso permanente". La lista definitiva de los remedios elegibles (la canasta oficial) será confeccionada de manera posterior a través de un reglamento conjunto firmado por los ministerios del Trabajo, Hacienda, Salud y Desarrollo Social. No obstante, se exigirá de forma obligatoria una receta médica electrónica vigente vinculada al RUT del paciente.

Pañales de Adulto: Quienes soliciten el reembolso para este ítem deberán cargar al sistema un certificado médico oficial que acredite la condición de salud o dependencia del adulto mayor.

¿Cómo y cuándo se depositará el beneficio?

El dinero del IVA no se rebajará al momento de la compra presencial o el pedido. El mecanismo operará bajo la modalidad de devolución retroactiva, depositando los fondos directamente mediante una transferencia electrónica al Bolsillo Familiar Electrónico del usuario calificado.

En cuanto a los plazos de pago, la ley determina que los montos aprobados se depositarán al mes subsiguiente de aquel en que las boletas y reembolsos hayan sido ingresados y visados por la plataforma estatal. Todo el entramado administrativo, el cruce algorítmico de las boletas del Servicio de Impuestos Internos y la posterior ejecución de los depósitos estará centralizado bajo la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS).