Sernac pone la lupa en las ópticas: Exigirán títulos profesionales para exámenes visuales

El organismo fiscalizador desplegará inspectores a nivel nacional en grandes cadenas y locales independientes.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) activó un masivo e inédito frente de control comercial y sanitario. El organismo autónomo inició una fiscalización masiva a diversas ópticas a lo largo de todo el país, con el objetivo prioritario de garantizar que estos establecimientos cumplan estrictamente con la Ley del Consumidor y las normativas de salud vigentes.

La ofensiva fiscalizadora pondrá especial foco en la veracidad y validez de las recetas emitidas al interior de los locales, ante el constante aumento de consultas "express" que se ofrecen al público general.

Médicos bajo la lupa: Exigirán acreditación profesional

Una de las aristas más sensibles del despliegue del Sernac apunta a erradicar el ejercicio ilegal de la profesión o la atención de personal no calificado en los boxes de evaluación visual.

Según detalló el organismo, los inspectores en terreno verificarán rigurosamente que todos los establecimientos que ofrezcan servicios de consulta o evaluación oftalmológica exijan y exhiban la identificación completa y el título profesional de las personas que realizan dichos exámenes de la vista. Con esto, se busca dar seguridad a los pacientes de que están siendo atendidos por tecnólogos médicos u oftalmólogos debidamente acreditados ante la Superintendencia de Salud.

Precios transparentes y carteles obligatorios

El plano comercial y de transparencia económica también será fuertemente auditado durante las visitas inspectivas. El Sernac revisará el cumplimiento de las siguientes normativas de consumo:

Precios a la vista: Las ópticas deberán mantener los valores de los lentes, marcos, cristales y servicios complementarios completamente visibles para los clientes.

Impuestos incluidos: Se fiscalizará de forma estricta que los precios exhibidos al público en vitrinas o catálogos incluyan el IVA y todos los impuestos correspondientes , prohibiendo la práctica de sumar recargos al momento de pagar en caja.

Identificación de jefaturas: Cada sucursal estará obligada a exhibir un cartel visible al público donde se indique de forma clara el nombre y domicilio del jefe o encargado responsable de la tienda.

El fantasma del "seis por tres": El derecho a la garantía legal

Otro de los flancos de reclamos que el Sernac busca corregir es la desinformación en torno a las fallas de los productos. Los fiscalizadores comprobarán que los locales comerciales informen de manera clara, oportuna y proactiva el plazo legal de seis meses para ejercer el derecho a la garantía legal.

Cabe recordar que, ante un producto defectuoso (como cristales mal calibrados o marcos rotos sin culpa del usuario), el consumidor tiene el derecho inalienable de elegir entre tres opciones: el cambio del producto, la reparación gratuita o la devolución total del dinero pagado.

El Sernac enfatizó que esta campaña de fiscalización se ejecutará de manera simultánea a nivel nacional. El plan de contingencia no se limitará únicamente a las grandes cadenas multinacionales de ópticas, sino que incluirá bajo los mismos estándares a locales medianos y centros independientes catalogados como pequeñas empresas en todas las regiones del país.