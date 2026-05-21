¿Hasta cuándo puedo solicitar el cupón de gas que entrega el Gobierno?

Revisa todas las fechas de este beneficio que permite acceder a un cupón de $27.000 para la compra de gas licuado.

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno de Chile decidió dar un apoyo concreto a las familias chilenas, entregando un cupón de gas para enfrentar el invierno que ya está a la vuelta de la esquina.

El beneficio Cupón de Gas consiste en un apoyo único y extraordinario de $27.000 para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares.

El cupón sirve exclusivamente para comprar gas licuado y está dirigido hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. En caso de que el costo del balón sea menor al monto de este beneficio, la diferencia a favor se podrá utilizar para completar una segunda compra.

¿Hasta cuándo se puede pedir el cupón de gas?

El cupón se activa ingresando con la ClaveÚnica y el proceso estará disponible hasta el 30 de junio del 2026. Si el Jefe o Jefa de hogar no activa el apoyo en dicho plazo, perderá el derecho al aporte. Conoce a continuación todas las fechas de entrega:

Si activaste tu cupón entre: Tu cupón podrá utilizarse: Vigencia del cupón de gas: El 18 de mayo al 29 de mayo Desde el 17 junio Hasta el 30 de septiembre El 30 de mayo al 12 de junio Desde el 2 de julio Hasta el 30 de septiembre El 13 de junio al 30 de junio Desde el 21 de julio Hasta el 30 de septiembre

¿Cómo se activa el cupón?

Para usar tu cupón, debe tener su cuenta BancoEstado activa: Si no la tiene, solicítela gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado. Acceda a su cupón descargando la app Rutpay y/o BancoEstado en su celular. También puede acceder presencialmente en CajaVecina.

Si no la tiene, solicítela gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado. Acceda a su cupón descargando la app Rutpay y/o BancoEstado en su celular. También puede acceder presencialmente en CajaVecina. Conoce cuándo estará disponible el cupón: Se notificará por correo electrónico cuando el cupón esté listo para ser utilizado. Podrá verlo en las apps de BancoEstado o imprimirlo en CajaVecina.

Se notificará por correo electrónico cuando el cupón esté listo para ser utilizado. Podrá verlo en las apps de BancoEstado o imprimirlo en CajaVecina. Use su cupón para comprar gas licuado: Compra de forma presencial o solicite despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos. No es válido para pagar por comercio en línea o en el extranjero.

Compra de forma presencial o solicite despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos. No es válido para pagar por comercio en línea o en el extranjero. Pague con su cupón de gas licuado: Presente su cupón al momento de la compra o entrega a domicilio. Puede utilizarlo en una o más compras, complementando con sus recursos disponibles en la CuentaRut. Este cupón es intransferible y no canjeable en dinero.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el cupón de gas?

Para acceder al cupón de gas, el Jefe o Jefa de Hogar debe cumplir al 16 de abril de este año con los siguientes requisitos: