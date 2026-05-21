¿Hasta cuándo puedo solicitar el cupón de gas que entrega el Gobierno?
- Jueves 21 de mayo de 2026
- 10:55 hrs
Revisa todas las fechas de este beneficio que permite acceder a un cupón de $27.000 para la compra de gas licuado.
En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno de Chile decidió dar un apoyo concreto a las familias chilenas, entregando un cupón de gas para enfrentar el invierno que ya está a la vuelta de la esquina.
El beneficio Cupón de Gas consiste en un apoyo único y extraordinario de $27.000 para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares.
El cupón sirve exclusivamente para comprar gas licuado y está dirigido hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. En caso de que el costo del balón sea menor al monto de este beneficio, la diferencia a favor se podrá utilizar para completar una segunda compra.
¿Hasta cuándo se puede pedir el cupón de gas?
El cupón se activa ingresando con la ClaveÚnica y el proceso estará disponible hasta el 30 de junio del 2026. Si el Jefe o Jefa de hogar no activa el apoyo en dicho plazo, perderá el derecho al aporte. Conoce a continuación todas las fechas de entrega:
|Si activaste tu cupón entre:
|Tu cupón podrá utilizarse:
|Vigencia del cupón de gas:
|El 18 de mayo al 29 de mayo
|Desde el 17 junio
|Hasta el 30 de septiembre
|El 30 de mayo al 12 de junio
|Desde el 2 de julio
|Hasta el 30 de septiembre
|El 13 de junio al 30 de junio
|Desde el 21 de julio
|Hasta el 30 de septiembre
¿Cómo se activa el cupón?
- Para usar tu cupón, debe tener su cuenta BancoEstado activa: Si no la tiene, solicítela gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado. Acceda a su cupón descargando la app Rutpay y/o BancoEstado en su celular. También puede acceder presencialmente en CajaVecina.
- Conoce cuándo estará disponible el cupón: Se notificará por correo electrónico cuando el cupón esté listo para ser utilizado. Podrá verlo en las apps de BancoEstado o imprimirlo en CajaVecina.
- Use su cupón para comprar gas licuado: Compra de forma presencial o solicite despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos. No es válido para pagar por comercio en línea o en el extranjero.
- Pague con su cupón de gas licuado: Presente su cupón al momento de la compra o entrega a domicilio. Puede utilizarlo en una o más compras, complementando con sus recursos disponibles en la CuentaRut. Este cupón es intransferible y no canjeable en dinero.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el cupón de gas?
Para acceder al cupón de gas, el Jefe o Jefa de Hogar debe cumplir al 16 de abril de este año con los siguientes requisitos:
- Pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH).
- Estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad según el RSH.
- Ser mayor de 18 años.