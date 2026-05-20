Encuesta Cadem muestra amplio respaldo al cambio de gabinete de José Antonio Kast

La aprobación del Presidente Kast subió cuatro puntos tras el cambio de gabinete y llegó al 40%.

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem mostró un amplio respaldo ciudadano al primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast.

Según el sondeo publicado este jueves, un 87% de los encuestados consideró necesario realizar ajustes ministeriales tras la salida de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública.

En contraste, solo un 8% manifestó estar en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo.

Sube aprobación del Presidente Kast

La medición también mostró un repunte en la evaluación del Mandatario.

La aprobación del Presidente Kast aumentó cuatro puntos y alcanzó el 40%, mientras que su desaprobación llegó al 56%.

Entre las principales razones que la ciudadanía atribuye al cambio de gabinete destacan:

Mala gestión de algunos ministros (48%)

Problemas de comunicación política (42%)

Mejorar la imagen del Gobierno antes de la Cuenta Pública (41%)

Además, un 59% estimó que el Presidente se equivocó en algunos nombramientos iniciales de su gabinete.