Encuesta Cadem muestra amplio respaldo al cambio de gabinete de José Antonio Kast
- Miércoles 20 de mayo de 2026
- 19:47 hrs
La aprobación del Presidente Kast subió cuatro puntos tras el cambio de gabinete y llegó al 40%.
La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem mostró un amplio respaldo ciudadano al primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast.
Según el sondeo publicado este jueves, un 87% de los encuestados consideró necesario realizar ajustes ministeriales tras la salida de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública.
En contraste, solo un 8% manifestó estar en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo.
Sube aprobación del Presidente Kast
La medición también mostró un repunte en la evaluación del Mandatario.
La aprobación del Presidente Kast aumentó cuatro puntos y alcanzó el 40%, mientras que su desaprobación llegó al 56%.
Entre las principales razones que la ciudadanía atribuye al cambio de gabinete destacan:
Mala gestión de algunos ministros (48%)
Problemas de comunicación política (42%)
Mejorar la imagen del Gobierno antes de la Cuenta Pública (41%)
Además, un 59% estimó que el Presidente se equivocó en algunos nombramientos iniciales de su gabinete.
Qué opinan sobre los nuevos ministros
Respecto a los nuevos nombramientos, el mayor respaldo lo obtuvo Claudio Alvarado, quien asumió además la vocería de Gobierno, alcanzando un 47% de aprobación.
Más atrás aparecieron:
Louis de Grange, sumando Obras Públicas (43%)
Martín Arrau, llegando a Seguridad (38%)
Pese a ello, un 54% consideró que liderar dos ministerios representa una carga excesiva para una sola persona.
Cambio antes de la Cuenta Pública
La encuesta también reveló que un 64% estuvo de acuerdo con que el ajuste ministerial se concretara antes de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, programada para el próximo 1 de junio.
Además, un 39% opinó que el cambio ocurrió en el momento adecuado, mientras que un 36% consideró que se realizó demasiado tarde.
La encuesta fue aplicada online a 1.006 personas mayores de 18 años de las 16 regiones del país.