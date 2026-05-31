Sernac alerta por 15 modelos de preservativos comercializados sin certificación sanitaria

Se trata de productos que se venden ampliamente a través de internet. Las autoridades hacen un llamado a no adquirirlos ni utilizarlos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta ante la venta de 15 modelos de preservativos de látex que no cuentan con la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP).

De esta manera, el organismo hace un llamado a no comprar ni utilizar estos productos, que se comercializan ampliamente por internet sin contar con un estudio que avale su calidad, seguridad y desempeño.