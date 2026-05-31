Sernac alerta por 15 modelos de preservativos comercializados sin certificación sanitaria
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 16:14 hrs
Captura.
Se trata de productos que se venden ampliamente a través de internet. Las autoridades hacen un llamado a no adquirirlos ni utilizarlos.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta ante la venta de 15 modelos de preservativos de látex que no cuentan con la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP).
De esta manera, el organismo hace un llamado a no comprar ni utilizar estos productos, que se comercializan ampliamente por internet sin contar con un estudio que avale su calidad, seguridad y desempeño.
Revisa el listado aquí
Tanto el Sernac como el ISP alertaron la comercialización de 15 modelos de condones a través de portales web y sitios como MercadoLibre. Puedes ver el listado a continuación:
En caso de haberlos adquirido, las autoridades hacen un llamado a suspender inmediatamente su uso y notificar tanto a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud correspondiente, como al Instituto de Salud Pública de Chile a través del correo vigilanciasanitaria@ispch.cl.