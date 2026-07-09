SENAPRED intensifica monitoreo por sistema frontal: llaman a reportar emergencias y extremar precauciones
- Jueves 9 de julio de 2026
- 17:33 hrs
Las autoridades mantienen un despliegue preventivo frente al avance del sistema frontal y piden a la comunidad mantenerse informada sobre los puntos de mayor riesgo.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene un amplio despliegue preventivo debido al sistema frontal que afecta a la zona sur del país, con el objetivo de responder de manera oportuna ante eventuales emergencias provocadas por las lluvias.
Las autoridades informaron que existe una coordinación permanente con los distintos organismos del Estado para monitorear el comportamiento del frente climático y disponer de recursos en caso de que se registren interrupciones de conectividad, anegamientos o afectación a comunidades.
Monitoreo en rutas y sectores rurales
Uno de los principales focos del operativo está puesto en las rutas, caminos rurales y sectores donde históricamente se presentan problemas de conectividad durante eventos meteorológicos de esta magnitud.
SENAPRED mantiene vigilancia sobre los puntos considerados críticos, evaluando de forma constante el estado de caminos, puentes y cursos de agua para anticipar posibles afectaciones.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones más intensas y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.
Llaman a la comunidad a reportar situaciones de riesgo
Como parte del despliegue preventivo, también se busca fortalecer la comunicación con la ciudadanía, incentivando el reporte oportuno de emergencias o situaciones que puedan poner en riesgo a las personas.
Entre los principales riesgos asociados al sistema frontal se encuentran:
Anegamientos de calles y caminos.
Interrupciones de conectividad en sectores rurales.
Deslizamientos de tierra en zonas de pendiente.
Crecidas de esteros y cauces menores.
Recomendaciones durante el sistema frontal
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, revisar el estado de las rutas antes de viajar y evitar transitar por sectores inundados o con riesgo de remociones en masa.
Asimismo, hicieron un llamado a colaborar reportando puntos críticos y emergencias a los organismos correspondientes, información que resulta clave para coordinar una respuesta rápida y focalizada.
El monitoreo del sistema frontal continuará mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas y SENAPRED actualizará la información en caso de registrarse nuevas alertas o afectaciones relevantes.