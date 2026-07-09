Las autoridades mantienen un despliegue preventivo frente al avance del sistema frontal y piden a la comunidad mantenerse informada sobre los puntos de mayor riesgo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene un amplio despliegue preventivo debido al sistema frontal que afecta a la zona sur del país, con el objetivo de responder de manera oportuna ante eventuales emergencias provocadas por las lluvias.

Las autoridades informaron que existe una coordinación permanente con los distintos organismos del Estado para monitorear el comportamiento del frente climático y disponer de recursos en caso de que se registren interrupciones de conectividad, anegamientos o afectación a comunidades.

Monitoreo en rutas y sectores rurales

Uno de los principales focos del operativo está puesto en las rutas, caminos rurales y sectores donde históricamente se presentan problemas de conectividad durante eventos meteorológicos de esta magnitud.

SENAPRED mantiene vigilancia sobre los puntos considerados críticos, evaluando de forma constante el estado de caminos, puentes y cursos de agua para anticipar posibles afectaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones más intensas y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.