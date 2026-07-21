SEIA evalúa parque eólico de USD $150M por impacto en aves del Maule

La iniciativa contempla instalar 22 aerogeneradores en Constitución y Chanco. Ante la preocupación de las comunidades, la empresa propone un sistema con inteligencia artificial para evitar la colisión de especies en estado de conservación.

La empresa Vientos Pacífico Verde SpA ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto "Parque Eólico Viento Pacífico Verde", valorado en 150 millones de dólares, para su emplazamiento en el sector costero de la Región del Maule.

Con una vida útil proyectada de 27,8 años, la iniciativa ocupará una superficie de 55,36 hectáreas distribuidas entre las provincias de Talca y Cauquenes.

El proyecto contempla instalar 22 aerogeneradores de hasta 7 MW de potencia, divididos en dos zonas separadas por 10 kilómetros.

El sector norte, ubicado en la Estancia La Flora de Constitución, albergará nueve unidades. El sector sur, en el predio Pahuil de Chanco, concentrará 13 aerogeneradores.

Para conectar ambas áreas y transportar la energía, se construirá una red de media tensión de 33 kV que abarcará 26,8 kilómetros, junto a un tramo aéreo de seis kilómetros cruzando el río Pinotalca adosado a un puente existente.

La infraestructura incluye además una subestación eléctrica elevadora de 33/220 kV, dos edificios para operaciones y mantenimiento, y 31,1 kilómetros de caminos internos.

Preocupación comunitaria y riesgo para aves

Desde el año pasado, las comunidades mantienen preocupación por la instalación del parque debido a su cercanía a los ríos Pinotalca y Reloca. Esta área incluye un humedal clave para diversas aves migratorias y acuáticas.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto determinó un impacto significativo sobre la fauna voladora local.

El documento identifica específicamente la "pérdida de ejemplares de Aves en categoría de conservación por colisiones", uno de los principales problemas de los parques eólicos al chocar con las aspas de las máquinas.

Sistema anticolisión con inteligencia artificial

Para mitigar esta contingencia, la empresa propuso un plan centrado en la instalación de un sistema de monitorización y parada automática de los aerogeneradores en sectores sensibles.

La tecnología utiliza multicámaras con zoom de largo alcance e inteligencia artificial para detectar aves en vuelo y ralentizar o detener las máquinas de mayor riesgo.

Además, se ejecutará un programa de búsqueda de carcasas y monitoreo continuo para resguardar a las especies durante toda la fase operativa.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá analizar estas medidas y determinar si son suficientes para prevenir el impacto en la avifauna del sector.