Gore del Maule rechazó proyecto eléctrico de Enel que conectaría a Chile y Argentina

El Gobierno Regional desestimó de manera unánime la iniciativa argumentando daños al turismo y la biodiversidad local. El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca calificó como insuficientes las mitigaciones propuestas.

El Gobierno Regional (GORE) del Maule rechazó unánimemente el proyecto eléctrico de Enel que busca unir energéticamente a Chile y Argentina. La iniciativa, denominada "Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores - Río Diamante", fue calificada como una amenaza para el patrimonio y el turismo de la zona.

El gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, aseguró a DF Regiones que agotarán todas las instancias institucionales para resguardar el territorio, acompañando a las comunidades y organizaciones. La autoridad argumentó que el proyecto presenta una profunda asimetría económica y territorial, sin entregar dinamismo local.

La obra impulsada por Enel contempla una inversión de US$ 160 millones y un trazado total de 338 kilómetros. Conectará las subestaciones Los Cóndores, en la comuna de San Clemente, y Río Diamante, en Argentina. Su operación está proyectada por 60 años.

Del recorrido total, 26,7 kilómetros se ubican en Chile, donde se considera instalar 76 torres de alta tensión de 45 metros de altura en territorio limítrofe. Los 312 kilómetros restantes corresponden al país trasandino.

Impacto al turismo y mitigaciones

El diseño del proyecto atraviesa áreas de conservación, como el Geoparque Aspirante Unesco. El gobierno local advirtió que la instalación de esta infraestructura hipoteca el potencial productivo de la cordillera maulina, sector que apuesta por el turismo sustentable y la investigación.

"Nuestro objetivo es resguardar un patrimonio natural que pertenece a todos los maulinos y que tiene un enorme potencial para el desarrollo turístico y científico", afirmó Álvarez-Salamanca. El gobernador agregó que los beneficios de la iniciativa son externos y no justifican los impactos ambientales en la región.

La autoridad consideró insuficientes las medidas de mitigación presentadas por el titular. En esa línea, exigió a Enel evaluar modificaciones sustanciales, como una solución de cableado subterráneo utilizada en otros países.

Aunque el pronunciamiento que el GORE presentará ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene carácter de recomendación técnica, Álvarez-Salamanca confía en que el Ejecutivo considerará la decisión unánime de la región. "El desarrollo industrial debe escalar junto con el patrimonio natural y cultural de la Región del Maule, no por encima de él", concluyó.