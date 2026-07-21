Casino Dreams abre proceso de postulaciones para trabajar en sucursal de Talca

La cadena de entretenimiento inició la búsqueda de nuevos colaboradores para sus instalaciones en la capital del Maule. El proceso de selección ya se encuentra disponible para los interesados en sumarse al equipo.

La cadena Casino Dreams anunció la apertura de un nuevo proceso de postulaciones para integrar personal a su recinto ubicado en la ciudad de Talca.

La iniciativa busca sumar nuevos colaboradores para sus distintas áreas de atención, servicios y operaciones, reforzando así su dotación en la Región del Maule.

Proceso de selección

Las personas interesadas en formar parte del equipo de trabajo en la capital maulina ya pueden presentar sus antecedentes. El equipo de reclutamiento evaluará los distintos perfiles profesionales y técnicos para cubrir las vacantes disponibles.

Los detalles específicos sobre los cargos ofrecidos, los requisitos exigidos para cada puesto y los plazos para enviar el currículum vitae están siendo canalizados a través de las plataformas oficiales de empleo de la compañía.