La pieza de bronce, que incorpora escritura braille por primera vez en una medalla presidencial, regresó a la venta con un precio superior al de su lanzamiento original.

La medalla coleccionable con el rostro del expresidente Gabriel Boric volvió a agotarse luego de que Casa de Moneda de Chile repusiera unidades en su tienda virtual durante las últimas horas.

El producto ya había generado una fuerte demanda en mayo, cuando fue lanzado por primera vez y el stock se terminó en cuestión de horas. Tras su regreso a la plataforma oficial, la pieza nuevamente quedó sin disponibilidad.

La reposición llegó con un precio más alto

La nueva venta se realizó con un valor superior al del lanzamiento original. En mayo, la medalla se comercializó a $27.990, mientras que en esta reposición apareció publicada a $33.990.

Detalle del producto