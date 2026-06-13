Se agota nuevamente la medalla coleccionable de Gabriel Boric: cuesta más de $33 mil
- Sábado 13 de junio de 2026
- 18:02 hrs
La pieza de bronce, que incorpora escritura braille por primera vez en una medalla presidencial, regresó a la venta con un precio superior al de su lanzamiento original.
La medalla coleccionable con el rostro del expresidente Gabriel Boric volvió a agotarse luego de que Casa de Moneda de Chile repusiera unidades en su tienda virtual durante las últimas horas.
El producto ya había generado una fuerte demanda en mayo, cuando fue lanzado por primera vez y el stock se terminó en cuestión de horas. Tras su regreso a la plataforma oficial, la pieza nuevamente quedó sin disponibilidad.
La reposición llegó con un precio más alto
La nueva venta se realizó con un valor superior al del lanzamiento original. En mayo, la medalla se comercializó a $27.990, mientras que en esta reposición apareció publicada a $33.990.
Detalle del producto
- Material
- Bronce
- Diámetro
- 70 milímetros
- Peso
- 0,184 kilos
- Dimensiones del estuche
- 16,1 x 11,1 x 4,3 centímetros
- Presentación
- Estuche de felpa
Primera medalla presidencial con braille
Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es que se trata de la primera medalla presidencial elaborada por Casa de Moneda que incorpora escritura braille en su anverso.
La estatal informó que la colección de medallas presidenciales también contempla piezas dedicadas a otros exmandatarios chilenos, entre ellos
Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin.
Lo esencial
Casa de Moneda repuso la medalla de Gabriel Boric en su tienda virtual y el stock volvió a agotarse.
El precio subió desde $27.990 en mayo a $33.990 en la reposición reciente.
La pieza es una medalla de bronce de 70 mm, 0,184 kg, presentada en estuche de felpa.
Es la primera medalla presidencial de la estatal que incorpora escritura braille en el anverso.