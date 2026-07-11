Las lluvias elevaron el nivel del río Laja y especialistas anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal durante la próxima semana.

El paso del sistema frontal por la zona centro-sur del país elevó considerablemente el caudal de los Saltos del Laja, en la región del Biobío, generando preocupación por un posible desborde y manteniendo el monitoreo ante la llegada de nuevas precipitaciones durante los próximos días.

Las imágenes del tradicional atractivo turístico muestran un aumento evidente del flujo de agua, situación que ha llamado la atención de visitantes y autoridades.

¿Por qué aumentó el caudal de los Saltos del Laja?

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, explicó que en la cordillera del Biobío se registraron cerca de 70 milímetros de precipitaciones líquidas, favorecidas por una isoterma cero elevada.

Esta condición provocó un importante incremento del caudal del río Laja, alimentando con mayor intensidad las cascadas

Nuevo sistema frontal llegará la próxima semana

De acuerdo con el pronóstico, un nuevo sistema frontal ingresará al país el lunes 13 de julio, aunque sus principales efectos en la región del Biobío se sentirían desde el miércoles 15 de julio.

En esta oportunidad, la isoterma cero será más baja que durante el evento anterior, por lo que parte de las precipitaciones caerían como nieve en la cordillera, lo que podría disminuir el aporte inmediato de agua al río y evitar un incremento tan brusco del caudal.

No obstante, las autoridades y especialistas continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas.