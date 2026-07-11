Saltos del Laja registran fuerte aumento de caudal y crece preocupación por posible desborde
- Sábado 11 de julio de 2026
- 17:29 hrs
Las lluvias elevaron el nivel del río Laja y especialistas anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal durante la próxima semana.
El paso del sistema frontal por la zona centro-sur del país elevó considerablemente el caudal de los Saltos del Laja, en la región del Biobío, generando preocupación por un posible desborde y manteniendo el monitoreo ante la llegada de nuevas precipitaciones durante los próximos días.
Las imágenes del tradicional atractivo turístico muestran un aumento evidente del flujo de agua, situación que ha llamado la atención de visitantes y autoridades.
¿Por qué aumentó el caudal de los Saltos del Laja?
El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, explicó que en la cordillera del Biobío se registraron cerca de 70 milímetros de precipitaciones líquidas, favorecidas por una isoterma cero elevada.
Esta condición provocó un importante incremento del caudal del río Laja, alimentando con mayor intensidad las cascadas
Nuevo sistema frontal llegará la próxima semana
De acuerdo con el pronóstico, un nuevo sistema frontal ingresará al país el lunes 13 de julio, aunque sus principales efectos en la región del Biobío se sentirían desde el miércoles 15 de julio.
En esta oportunidad, la isoterma cero será más baja que durante el evento anterior, por lo que parte de las precipitaciones caerían como nieve en la cordillera, lo que podría disminuir el aporte inmediato de agua al río y evitar un incremento tan brusco del caudal.
No obstante, las autoridades y especialistas continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas.
Visitantes llaman a extremar las precauciones
El aumento del caudal también sorprendió a quienes visitaban el sector durante los últimos días.
"Nos sorprendió, hace tiempo no lo veíamos con tanta agua. Está bien entretenido para los niños. Cuando no hay agua uno puede bajar hasta casi la orilla de la cascada, pero ahora hay que tomar precaución", comentó uno de los turistas.
Debido al mayor volumen de agua, se recomienda respetar las zonas de seguridad y evitar acercarse a sectores cercanos al cauce.
El recuerdo de las inundaciones de 2023
La preocupación no es menor. En junio de 2023, las intensas lluvias provocaron un histórico aumento del río Laja, cuyo caudal arrasó con varios locales comerciales ubicados en las inmediaciones de las cascadas, dejando importantes daños materiales.
Por ello, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del río mientras continúan las condiciones de inestabilidad meteorológica en la zona.