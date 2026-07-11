Cambio de hora en Chile: revisa cuándo podría volver el horario de verano
- Sábado 11 de julio de 2026
- 18:13 hrs
El horario de invierno comenzó en abril y su término dependerá del nuevo decreto que deberá definir el Gobierno para los próximos años.
Desde abril, Chile se encuentra bajo el horario de invierno, luego de que los relojes se atrasaran una hora. Sin embargo, el próximo cambio de hora ya comienza a generar dudas entre quienes esperan el regreso del horario de verano.
Aunque la medida sigue siendo objeto de debate por sus efectos en la rutina y la salud de las personas, las autoridades mantienen, por ahora, el sistema de dos cambios de hora al año.
¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?
Actualmente, el país continúa con el horario de invierno, pero este finalizaría durante el mes de septiembre, cuando habitualmente comienza el horario de verano.
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, todavía no existe una fecha oficial para realizar el cambio.
Esto se debe a que el decreto que regulaba los cambios de hora expiró, por lo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá emitir una nueva normativa para definir si la medida continuará aplicándose y en qué fechas.
¿Cuándo sería el próximo cambio de hora?
Si se mantiene el calendario utilizado durante los últimos años, el cambio de hora debería realizarse el primer sábado de septiembre, que este año corresponde al 5 de septiembre.
No obstante, esa fecha aún debe ser confirmada oficialmente mediante un decreto del Ejecutivo.
¿Por qué genera debate el cambio de hora?
Cada año resurgen las críticas al cambio de hora debido a sus posibles efectos sobre el descanso, la salud y la adaptación de las personas, especialmente durante el invierno, cuando oscurece más temprano.
Pese a ello, el sistema continúa vigente en Chile, mientras el Gobierno define si mantendrá esta modalidad para los próximos años.
Por ahora, quienes esperan el regreso del horario de verano deberán aguardar la publicación del nuevo decreto que establecerá oficialmente la fecha del próximo cambio de hora.