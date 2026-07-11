La ex candidata presidencial relató cómo operó la llamada que recibió junto a su esposo y llamó a cortar inmediatamente la comunicación ante este tipo de contactos.

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei reveló que estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica junto a su esposo, el economista Jorge Desormeaux, y aprovechó la experiencia para alertar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex candidata presidencial relató cómo operaron los delincuentes y entregó recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes.

¿Cómo fue el intento de estafa que denunció Evelyn Matthei?

Según explicó Matthei en su cuenta de Instagram, todo comenzó con una llamada que aparentemente provenía de su banco.

"Nos trataron de estafar y gracias a Dios no caí, pero me di cuenta de lo fácil que es caer y por eso hago este video para advertirles", comentó.

La exalcaldesa explicó que la persona al otro lado del teléfono aseguraba que alguien estaba intentando realizar un giro de dinero desde su cuenta bancaria.

"Eran muy convincentes. Era la voz de una mujer chilena, bien educada, con un discurso muy articulado y hablaba de temas bancarios con mucha propiedad", relató.

Además, señaló que durante la conversación comenzaron a llegar mensajes de texto al teléfono, lo que hacía que la situación pareciera aún más real.