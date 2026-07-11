"Nos trataron de estafar": Evelyn Matthei alerta sobre sofisticado fraude telefónico
- Sábado 11 de julio de 2026
- 16:27 hrs
La ex candidata presidencial relató cómo operó la llamada que recibió junto a su esposo y llamó a cortar inmediatamente la comunicación ante este tipo de contactos.
La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei reveló que estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica junto a su esposo, el economista Jorge Desormeaux, y aprovechó la experiencia para alertar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex candidata presidencial relató cómo operaron los delincuentes y entregó recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes.
¿Cómo fue el intento de estafa que denunció Evelyn Matthei?
Según explicó Matthei en su cuenta de Instagram, todo comenzó con una llamada que aparentemente provenía de su banco.
"Nos trataron de estafar y gracias a Dios no caí, pero me di cuenta de lo fácil que es caer y por eso hago este video para advertirles", comentó.
La exalcaldesa explicó que la persona al otro lado del teléfono aseguraba que alguien estaba intentando realizar un giro de dinero desde su cuenta bancaria.
"Eran muy convincentes. Era la voz de una mujer chilena, bien educada, con un discurso muy articulado y hablaba de temas bancarios con mucha propiedad", relató.
Además, señaló que durante la conversación comenzaron a llegar mensajes de texto al teléfono, lo que hacía que la situación pareciera aún más real.
"No sigan la conversación"
Tras vivir esta experiencia, Matthei hizo un llamado a cortar inmediatamente este tipo de llamadas.
"Si alguien los llama supuestamente de un banco para decirles que los están tratando de estafar, den las gracias y cuelguen de inmediato", recomendó.
Añadió que, si la persona queda preocupada por la información recibida, lo correcto es contactar directamente al banco utilizando los canales oficiales, como el call center o el ejecutivo de cuentas.
"Podría haber trabajado en un banco"
En conversación con Las Últimas Noticias, Matthei aseguró que lo que más la sorprendió fue el nivel de preparación de la mujer que realizó la llamada.
"La mujer que nos quiso estafar perfectamente pudo haber trabajado en un banco antes", afirmó.
Según explicó, la supuesta ejecutiva dominaba los procedimientos bancarios y entregaba información con seguridad, lo que hacía muy creíble el relato.
La exalcaldesa advirtió que este tipo de estafas puede afectar a cualquier persona.
"Perfectamente podría pasarle a un adulto mayor o a un profesional. Uno está trabajando, concentrado en otras cosas, y de repente recibe una llamada diciendo que hay un problema en el banco", comentó.
Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes
A raíz de su experiencia, Evelyn Matthei insistió en algunas medidas básicas para prevenir este tipo de delitos:
Nunca entregar claves, códigos o datos personales durante una llamada telefónica.
Cortar inmediatamente la comunicación si alguien dice llamar desde un banco para alertar sobre movimientos sospechosos.
Contactar directamente a la entidad bancaria utilizando únicamente los teléfonos oficiales.
Desconfiar de cualquier llamada que genere sensación de urgencia o presión para actuar de inmediato.
La ex candidata presidencial reiteró que hoy los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados, por lo que hizo un llamado a mantenerse alerta y verificar siempre la información antes de realizar cualquier acción relacionada con cuentas bancarias.