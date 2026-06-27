Fiesta Costumbrista del Chancho 2026 ya tiene fecha: Talca se prepara para recibir nuevamente la gran fiesta de invierno del centro sur de Chile
- Sábado 27 de junio de 2026
- 12:34 hrs
La Municipalidad de Talca anunció oficialmente el regreso de la tradicional Fiesta Costumbrista del Chancho, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del país, que se realizará los días 1 y 2 de agosto de 2026 en el corazón de la ciudad. Tras el exitoso desarrollo de su versión 2025, que convocó visitantes provenientes de distintos puntos de Chile, la capital regional del Maule volverá a transformarse en el epicentro de la gastronomía, las tradiciones y la cultura local, ofreciendo una experiencia única para toda la familia.
La actividad es organizada por la Municipalidad de Talca junto a Coexca S.A. y contempla una amplia programación orientada a potenciar el turismo, la identidad regional y la economía local.
La Fiesta Costumbrista del Chancho se ha consolidado como la celebración de invierno más grande del centro sur del país, destacando por su variada oferta gastronómica basada en la carne de cerdo, degustaciones, recetas nacionales e internacionales, clases magistrales de cocina, competencias de asadores, participación de reconocidos chefs, patio cervecero, muestras de artesanía, productos gourmet, emprendedores, viñas del Valle del Maule, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia. Año tras año, miles de personas llegan hasta Talca para disfrutar de un evento que rescata las tradiciones campesinas, fortalece el patrimonio cultural y genera importantes oportunidades para los distintos actores del desarrollo local.
El alcalde Juan Carlos Díaz Avendaño extendió la invitación al comentar: “quiero invitarlos este 1 y 2 de agosto a una nueva versión de la Fiesta Costumbrista del Chancho, la fiesta más grande del centro-sur de Chile. Tendremos múltiples sorpresas, exquisitas preparaciones de chefs nacionales e internacionales, un patio de asadores, artesanía, cerveza y mucho folclor, que llenará de alegría y color nuestras calles durante esta gran celebración. Los esperamos este 1 y 2 de agosto en la Fiesta Costumbrista del Chancho.
Junto con anunciar la fecha de esta nueva versión, la Municipalidad de Talca informó que ya se desarrolló el proceso de postulación para emprendedores, artesanos, productores, expositores gastronómicos, cerveceros, food trucks, coleccionistas, anticuarios y representantes de distintos rubros que desean formar parte de esta gran celebración. Esta convocatoria fue difundida oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales municipales, permitiendo que los interesados conocieran las bases y requisitos para participar.
De esta manera, la organización continúa avanzando en la preparación de una nueva edición de la Fiesta Costumbrista del Chancho, evento que cada año reúne a cientos de miles de visitantes y se consolida como una importante vitrina para la gastronomía, el emprendimiento, el turismo y la identidad local. La invitación es a prepararse desde ya para disfrutar de una fiesta que forma parte del patrimonio cultural de Talca y de toda la Región del Maule.