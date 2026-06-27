Fiesta Costumbrista del Chancho 2026 ya tiene fecha: Talca se prepara para recibir nuevamente la gran fiesta de invierno del centro sur de Chile

La Municipalidad de Talca anunció oficialmente el regreso de la tradicional Fiesta Costumbrista del Chancho, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del país, que se realizará los días 1 y 2 de agosto de 2026 en el corazón de la ciudad. Tras el exitoso desarrollo de su versión 2025, que convocó visitantes provenientes de distintos puntos de Chile, la capital regional del Maule volverá a transformarse en el epicentro de la gastronomía, las tradiciones y la cultura local, ofreciendo una experiencia única para toda la familia.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Talca junto a Coexca S.A. y contempla una amplia programación orientada a potenciar el turismo, la identidad regional y la economía local.

La Fiesta Costumbrista del Chancho se ha consolidado como la celebración de invierno más grande del centro sur del país, destacando por su variada oferta gastronómica basada en la carne de cerdo, degustaciones, recetas nacionales e internacionales, clases magistrales de cocina, competencias de asadores, participación de reconocidos chefs, patio cervecero, muestras de artesanía, productos gourmet, emprendedores, viñas del Valle del Maule, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia. Año tras año, miles de personas llegan hasta Talca para disfrutar de un evento que rescata las tradiciones campesinas, fortalece el patrimonio cultural y genera importantes oportunidades para los distintos actores del desarrollo local.